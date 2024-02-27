МИД Албании заявило о внезапном визите Зеленского

Зеленский прибыл в Албанию с визитом
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Албанию. Об этом рассказал глава албанского МИД Игли Хасани в соцсети Х.
«Большая честь приветствовать Зеленского в Тиране», — сообщил Хасани. В Албанию Зеленский приехал с визитом, о котором не сообщалось. Цель поездки также неизвестна.
Ранее Зеленский ездил к европейским союзникам, чтобы увеличить свой рейтинг и поддержку, так как он испытывает проблемы во внутренних делах страны, заявил вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин. Кроме того, глава Украины просил у западных партнеров вооружение.
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