МИД Албании заявило о внезапном визите Зеленского

28 февраля 2024 в 04:30 Размер текста - 17 +

Зеленский прибыл в Албанию с визитом Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Албанию. Об этом рассказал глава албанского МИД Игли Хасани в соцсети Х. «Большая честь приветствовать Зеленского в Тиране», — сообщил Хасани. В Албанию Зеленский приехал с визитом, о котором не сообщалось. Цель поездки также неизвестна. Ранее Зеленский ездил к европейским союзникам, чтобы увеличить свой рейтинг и поддержку, так как он испытывает проблемы во внутренних делах страны, заявил вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин. Кроме того, глава Украины просил у западных партнеров вооружение.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Албанию. Об этом рассказал глава албанского МИД Игли Хасани в соцсети Х. «Большая честь приветствовать Зеленского в Тиране», — сообщил Хасани. В Албанию Зеленский приехал с визитом, о котором не сообщалось. Цель поездки также неизвестна. Ранее Зеленский ездил к европейским союзникам, чтобы увеличить свой рейтинг и поддержку, так как он испытывает проблемы во внутренних делах страны, заявил вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин. Кроме того, глава Украины просил у западных партнеров вооружение.