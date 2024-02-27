27 февраля 2024

МИД Албании заявило о внезапном визите Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Зеленский прибыл в Албанию с визитом Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Албанию. Об этом рассказал глава албанского МИД Игли Хасани в соцсети Х.

«Большая честь приветствовать Зеленского в Тиране», — сообщил Хасани. В Албанию Зеленский приехал с визитом, о котором не сообщалось. Цель поездки также неизвестна.

Ранее Зеленский ездил к европейским союзникам, чтобы увеличить свой рейтинг и поддержку, так как он испытывает проблемы во внутренних делах страны, заявил вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин. Кроме того, глава Украины просил у западных партнеров вооружение.

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Албанию. Об этом рассказал глава албанского МИД Игли Хасани в соцсети Х. «Большая честь приветствовать Зеленского в Тиране», — сообщил Хасани. В Албанию Зеленский приехал с визитом, о котором не сообщалось. Цель поездки также неизвестна. Ранее Зеленский ездил к европейским союзникам, чтобы увеличить свой рейтинг и поддержку, так как он испытывает проблемы во внутренних делах страны, заявил вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин. Кроме того, глава Украины просил у западных партнеров вооружение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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