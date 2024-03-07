Германия призвала своих граждан не ездить в Россию

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Межконтинентальный велопробег под девизом «Интеграция требует действий!». Екатеринбург, генеральное консульство германии
В МИД ФРГ предостерегли от посещения городов РФ, которые находятся близко к границе с Украиной Фото:

МИД Германии ужесточило рекомендации для граждан страны и людей с двойным гражданством по поездкам в Россию. Теперь им настоятельно не рекомендуется посещать российскую территорию. Соответствующая информация размещена в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Поездки в Российскую Федерацию настоятельно не рекомендуются», — передает ТАСС информацию из документа ведомства. Также там высказали предостережение насчет посещения расположенных недалеко от украинской границы городов РФ. К ним относятся Воронеж, Брянск, Курск, Белгород, Ростов-на-Дону и Краснодар.

Отмечается, что до сих пор МИД ФРГ запрещал поездки в России в рекомендательном характере. Теперь же впервые появилось слово «настоятельно».

Ранее Германия вступила в конфронтацию с Россией. В СМИ появилась информация о том, что МИД ФРГ разрабатывает план по сдерживанию РФ. По предположениям, в документе будет закреплена ведущая роль Германии в защите восточного фланга Североатлантического альянса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что надо будет ознакомиться с содержанием плана, который подготовила страна.

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МИД Германии ужесточило рекомендации для граждан страны и людей с двойным гражданством по поездкам в Россию. Теперь им настоятельно не рекомендуется посещать российскую территорию. Соответствующая информация размещена в заявлении внешнеполитического ведомства. «Поездки в Российскую Федерацию настоятельно не рекомендуются», — передает ТАСС информацию из документа ведомства. Также там высказали предостережение насчет посещения расположенных недалеко от украинской границы городов РФ. К ним относятся Воронеж, Брянск, Курск, Белгород, Ростов-на-Дону и Краснодар. Отмечается, что до сих пор МИД ФРГ запрещал поездки в России в рекомендательном характере. Теперь же впервые появилось слово «настоятельно». Ранее Германия вступила в конфронтацию с Россией. В СМИ появилась информация о том, что МИД ФРГ разрабатывает план по сдерживанию РФ. По предположениям, в документе будет закреплена ведущая роль Германии в защите восточного фланга Североатлантического альянса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что надо будет ознакомиться с содержанием плана, который подготовила страна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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