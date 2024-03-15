Депутат Саралиев: Россия вернула себе 69 тел погибших солдат на Украине

Россия вернула себе 69 тел солдат, уточнил Шамсаил Саралиев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия вернула себе 69 тел погибших солдат. Об этом заявил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. До этого сообщалось о том, что на Украину было возвращено 100 тел военных.
«Российская сторона забрала 69 тел погибших солдат», — уточнил Шамсаил Саралиев. Его слова передает РБК.
Украина и Россия неоднократно проводят обмен телами своих бойцов. Ранее Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины заявлял, что Киеву было возвращено 100 тел солдат.
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