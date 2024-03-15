Депутат Саралиев: Россия вернула себе 69 тел погибших солдат на Украине

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, смерть, гроб, похороны, солдат
Россия вернула себе 69 тел солдат, уточнил Шамсаил Саралиев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия вернула себе 69 тел погибших солдат. Об этом заявил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. До этого сообщалось о том, что на Украину было возвращено 100 тел военных.

«Российская сторона забрала 69 тел погибших солдат», — уточнил Шамсаил Саралиев. Его слова передает РБК.

Украина и Россия неоднократно проводят обмен телами своих бойцов. Ранее Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины заявлял, что Киеву было возвращено 100 тел солдат.

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Россия вернула себе 69 тел погибших солдат. Об этом заявил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. До этого сообщалось о том, что на Украину было возвращено 100 тел военных. «Российская сторона забрала 69 тел погибших солдат», — уточнил Шамсаил Саралиев. Его слова передает РБК. Украина и Россия неоднократно проводят обмен телами своих бойцов. Ранее Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины заявлял, что Киеву было возвращено 100 тел солдат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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