Депутат Саралиев: Россия вернула себе 69 тел погибших солдат на Украине

15 марта 2024 в 17:42 Размер текста - 17 +

Россия вернула себе 69 тел солдат, уточнил Шамсаил Саралиев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия вернула себе 69 тел погибших солдат. Об этом заявил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. До этого сообщалось о том, что на Украину было возвращено 100 тел военных. «Российская сторона забрала 69 тел погибших солдат», — уточнил Шамсаил Саралиев. Его слова передает РБК. Украина и Россия неоднократно проводят обмен телами своих бойцов. Ранее Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины заявлял, что Киеву было возвращено 100 тел солдат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия вернула себе 69 тел погибших солдат. Об этом заявил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. До этого сообщалось о том, что на Украину было возвращено 100 тел военных. «Российская сторона забрала 69 тел погибших солдат», — уточнил Шамсаил Саралиев. Его слова передает РБК. Украина и Россия неоднократно проводят обмен телами своих бойцов. Ранее Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины заявлял, что Киеву было возвращено 100 тел солдат.