Экс-глава «Интер РАО» получил высокий пост в администрации президента

Экс-глава «Интер РАО» Ковальчук стал замом главы управления президента

15 марта 2024 в 21:37 Размер текста - 17 +

Борис Ковальчук ушел с поста главы «Интер РАО» 14 марта Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывшего главу «Интер РАО» Бориса Ковальчука назначили заместителем руководителя Контрольного управления президента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник. «Ковальчук назначен заместителем руководителя Контрольного управления президента», — заявил собеседник агентства. Ранее об этом писали telegram-каналы. Ковальчук занимал пост главы «Интер РАО» с 2009 года. О его уходе с должности стало известно 14 марта. Сообщается, что на его место назначен бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль. Ранее в СМИ уже писали, что Ковальчук «идет на повышение». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего главу «Интер РАО» Бориса Ковальчука назначили заместителем руководителя Контрольного управления президента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник. «Ковальчук назначен заместителем руководителя Контрольного управления президента», — заявил собеседник агентства. Ранее об этом писали telegram-каналы. Ковальчук занимал пост главы «Интер РАО» с 2009 года. О его уходе с должности стало известно 14 марта. Сообщается, что на его место назначен бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль. Ранее в СМИ уже писали, что Ковальчук «идет на повышение».