Экс-глава «Интер РАО» получил высокий пост в администрации президента

Борис Ковальчук ушел с поста главы «Интер РАО» 14 марта
Бывшего главу «Интер РАО» Бориса Ковальчука назначили заместителем руководителя Контрольного управления президента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.
«Ковальчук назначен заместителем руководителя Контрольного управления президента», — заявил собеседник агентства. Ранее об этом писали telegram-каналы.
Ковальчук занимал пост главы «Интер РАО» с 2009 года. О его уходе с должности стало известно 14 марта. Сообщается, что на его место назначен бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль. Ранее в СМИ уже писали, что Ковальчук «идет на повышение».
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