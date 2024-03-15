Экс-глава «Интер РАО» получил высокий пост в администрации президента

Экс-глава «Интер РАО» Ковальчук стал замом главы управления президента
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Визит Президента Российской Федерации Владимира Путина на ТЭС Маяковская. Город Гусев, Калининградская область, ковальчук борис
Борис Ковальчук ушел с поста главы «Интер РАО» 14 марта Фото:

Бывшего главу «Интер РАО» Бориса Ковальчука назначили заместителем руководителя Контрольного управления президента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

«Ковальчук назначен заместителем руководителя Контрольного управления президента», — заявил собеседник агентства. Ранее об этом писали telegram-каналы.

Ковальчук занимал пост главы «Интер РАО» с 2009 года. О его уходе с должности стало известно 14 марта. Сообщается, что на его место назначен бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль. Ранее в СМИ уже писали, что Ковальчук «идет на повышение».

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Бывшего главу «Интер РАО» Бориса Ковальчука назначили заместителем руководителя Контрольного управления президента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник. «Ковальчук назначен заместителем руководителя Контрольного управления президента», — заявил собеседник агентства. Ранее об этом писали telegram-каналы. Ковальчук занимал пост главы «Интер РАО» с 2009 года. О его уходе с должности стало известно 14 марта. Сообщается, что на его место назначен бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль. Ранее в СМИ уже писали, что Ковальчук «идет на повышение».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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