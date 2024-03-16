Власти Украины эвакуировали жителей региона, граничащего с Россией

«Зеркало недели»: власти эвакуировали жителей Сумской области

Из приграничных общин в Сумской области эвакуируют людей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти на северо-востоке эвакуируют жителей Сумской области. Из приграничных населенных пунктов уже выехали жители 22 населенных пунктов. Регион находится недалеко от границы с Россией. Об этом сообщило «Зеркало недели».

«Из приграничных общин выехали все жители 22 населенных пунктов», — передает издание. Отмечается, что эвакуация проводится в шести территориальных общинах.

Кроме того, власти региона заявили, что всего из области выехало 4523 человек, в том числе 829 детей. При этом из Великописаревской общины Ахтырского района за последние три дня эвакуировано 180 человек.

Власти Украины постоянно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. Например, из Авдеевки в ДНР вывозили пожилых и детей. Однако часть жителей все-таки отказалась эвакуироваться. Также вывозят людей из Сумской и Харьковской областей.

Ранее в этих областях прогремели взрывы. По данным мэра Харьковской области Игоря Терехова, было слышно минимум пять взрывов.