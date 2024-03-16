Петербурженку арестовали за бросок коктейля Молотова в избирательный участок

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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, зона, колония, тюрьма, нары, следственный изолятор, решетки на окнах, тюремная камера
Александра Карасева пробудет в СИЗО до 14 мая Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Жительницу Санкт-Петербурга Александру Карасеву отправили в СИЗО до 14 мая за то, что она бросила коктейль Молотова в избирательный участок. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

«Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александры Карасевой», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что задержанная накануне бросила бутылку с зажигательной смесью в здание средней школы, где располагались два избирательных участка для выборов президента России.

Под стражей Карасева пробудет до 14 мая. Фигурантка высказывала возражения и просила о домашнем аресте, заключили в пресс-службе.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова информировала о провокациях, происходивших во время первого дня президентских выборов. Несколько регионов России столкнулись со случаями, когда граждане выливали зеленку и другие жидкости в урны с бюллетенями, передает Life. Президентские выборы в России проходят с 15 по 17 марта. На выборах участвуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин.

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Жительницу Санкт-Петербурга Александру Карасеву отправили в СИЗО до 14 мая за то, что она бросила коктейль Молотова в избирательный участок. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города. «Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александры Карасевой», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что задержанная накануне бросила бутылку с зажигательной смесью в здание средней школы, где располагались два избирательных участка для выборов президента России. Под стражей Карасева пробудет до 14 мая. Фигурантка высказывала возражения и просила о домашнем аресте, заключили в пресс-службе. Глава Центризбиркома Элла Памфилова информировала о провокациях, происходивших во время первого дня президентских выборов. Несколько регионов России столкнулись со случаями, когда граждане выливали зеленку и другие жидкости в урны с бюллетенями, передает Life. Президентские выборы в России проходят с 15 по 17 марта. На выборах участвуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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