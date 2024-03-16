Петербурженку арестовали за бросок коктейля Молотова в избирательный участок

16 марта 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

Александра Карасева пробудет в СИЗО до 14 мая Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Жительницу Санкт-Петербурга Александру Карасеву отправили в СИЗО до 14 мая за то, что она бросила коктейль Молотова в избирательный участок. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города. «Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александры Карасевой», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что задержанная накануне бросила бутылку с зажигательной смесью в здание средней школы, где располагались два избирательных участка для выборов президента России. Под стражей Карасева пробудет до 14 мая. Фигурантка высказывала возражения и просила о домашнем аресте, заключили в пресс-службе. Глава Центризбиркома Элла Памфилова информировала о провокациях, происходивших во время первого дня президентских выборов. Несколько регионов России столкнулись со случаями, когда граждане выливали зеленку и другие жидкости в урны с бюллетенями, передает Life . Президентские выборы в России проходят с 15 по 17 марта. На выборах участвуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительницу Санкт-Петербурга Александру Карасеву отправили в СИЗО до 14 мая за то, что она бросила коктейль Молотова в избирательный участок. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города. «Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александры Карасевой», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что задержанная накануне бросила бутылку с зажигательной смесью в здание средней школы, где располагались два избирательных участка для выборов президента России. Под стражей Карасева пробудет до 14 мая. Фигурантка высказывала возражения и просила о домашнем аресте, заключили в пресс-службе. Глава Центризбиркома Элла Памфилова информировала о провокациях, происходивших во время первого дня президентских выборов. Несколько регионов России столкнулись со случаями, когда граждане выливали зеленку и другие жидкости в урны с бюллетенями, передает Life. Президентские выборы в России проходят с 15 по 17 марта. На выборах участвуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин.