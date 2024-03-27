27 марта 2024

Песков увязал заявления США о теракте в «Крокусе» с желанием отвлечь внимание

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков призвал дождаться момента, когда СК РФ сделает выводы Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

США пытаются переключить внимание, заявляя об одной единственной версии теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, спецслужбы пытаются подкрепить единственную версию трагедии.

«Странно, что американцы берут на себя смелость и заявляют об одной единственной версии. Это, конечно, говорит о том, что как минимум они хотят с чего-то переключить внимание», — заявил Песков «Известиям». Он отметил, что нужно дождаться момента, когда следственные органы, опираясь на конкретные факты, сделают окончательные выводы.

Террористы открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Погибли 143 человека. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU.

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США пытаются переключить внимание, заявляя об одной единственной версии теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, спецслужбы пытаются подкрепить единственную версию трагедии. «Странно, что американцы берут на себя смелость и заявляют об одной единственной версии. Это, конечно, говорит о том, что как минимум они хотят с чего-то переключить внимание», — заявил Песков «Известиям». Он отметил, что нужно дождаться момента, когда следственные органы, опираясь на конкретные факты, сделают окончательные выводы. Террористы открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Погибли 143 человека. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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