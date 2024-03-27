Песков увязал заявления США о теракте в «Крокусе» с желанием отвлечь внимание

27 марта 2024 в 23:29 Размер текста - 17 +

Песков призвал дождаться момента, когда СК РФ сделает выводы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» США пытаются переключить внимание, заявляя об одной единственной версии теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, спецслужбы пытаются подкрепить единственную версию трагедии. «Странно, что американцы берут на себя смелость и заявляют об одной единственной версии. Это, конечно, говорит о том, что как минимум они хотят с чего-то переключить внимание», — заявил Песков «Известиям». Он отметил, что нужно дождаться момента, когда следственные органы, опираясь на конкретные факты, сделают окончательные выводы. Террористы открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Погибли 143 человека. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США пытаются переключить внимание, заявляя об одной единственной версии теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, спецслужбы пытаются подкрепить единственную версию трагедии. «Странно, что американцы берут на себя смелость и заявляют об одной единственной версии. Это, конечно, говорит о том, что как минимум они хотят с чего-то переключить внимание», — заявил Песков «Известиям». Он отметил, что нужно дождаться момента, когда следственные органы, опираясь на конкретные факты, сделают окончательные выводы. Террористы открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Погибли 143 человека. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU.