Песков увязал заявления США о теракте в «Крокусе» с желанием отвлечь внимание

США пытаются переключить внимание, заявляя об одной единственной версии теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, спецслужбы пытаются подкрепить единственную версию трагедии.
«Странно, что американцы берут на себя смелость и заявляют об одной единственной версии. Это, конечно, говорит о том, что как минимум они хотят с чего-то переключить внимание», — заявил Песков «Известиям». Он отметил, что нужно дождаться момента, когда следственные органы, опираясь на конкретные факты, сделают окончательные выводы.
Террористы открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Погибли 143 человека. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU.
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