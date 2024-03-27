В России отключают Samsung Pay: когда перестанет работать

Южнокорейская компания Samsung объявила о прекращении поддержки карт платежной системы «МИР» в своем мобильном приложении Samsung Pay. Это изменение затронет только пользователей в России и связано с добавлением и использованием российской карты. При этом клубные карты и карты постоянного клиента продолжат функционировать в приложении без изменений. URA.RU рассказывает, когда Samsung Pay перестанет поддерживать работу карт «МИР».
Удаление карт «МИР» из приложения
Все ранее добавленные карты «МИР» будут автоматически удалены из приложения Samsung Pay с 3 апреля. Тем не менее, это не окажет влияния на использование физических карт для оплаты в традиционных точках продаж или онлайн. Возможность оплаты проезда в общественном транспорте через Samsung Pay также будет недоступна после указанной даты.
Альтернативные способы оплаты
Для пользователей Android-смартфонов в России остается возможность использовать бесконтактную оплату картами «МИР» через сервис SberPay. Для этого необходимо быть клиентом Сбербанка, иметь подключение к «Сбербанк Онлайн», установить мобильное приложение и иметь смартфон с NFC и ОС Android версии 7.0 или выше.
Приостановление работы Samsung в России
Ранее, в марте 2022 года, Samsung приостановила поставки своих смартфонов в Россию. Ввод параллельного импорта позволил продолжить продажи продукции Samsung в стране без официального разрешения правообладателя. Однако в 2023 году компания ограничила функционирование Samsung Pay на новых моделях смартфонов на территории России.
Ранее сообщалось, что из магазина Google Play пропало приложение платежной системы «Мир» для оплаты с помощью мобильного телефона Mir Pay. Кроме того, доступ был ограничен к приложениям «Привет!» и «СБПэй». Аналитик банковской сферы, главный редактор интернет-портала Finnews.ru Владимир Шевченко заявил, что это является последствиями вторичных антироссийских санкций, передает «Национальная служба новостей».
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