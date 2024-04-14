КП после атак Ирана вспомнила прогноз Жириновского о третьей мировой войне. Видео

Жириновский предсказал нынешний кризис Ирана и Израиля еще пять лет назад
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Съезд ЛДПР. Москва, жириновский владимир, съезд
Владимир Жириновский сообщил пять лет назад, что из-за кризиса на Ближнем Востоке все забудут об Украине Фото:
новость из сюжета
Военный конфликт между Ираном и Израилем

Экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский пять лет назад предсказал текущее обострение отношений между Ираном и Израилем. Его слова обретают новый смысл на фоне растущего напряжения в регионе. Об этом сообщили в газете «Комсомольская правда».

«Украины не будет! Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке, там будут такие события, что все забудут вообще что такое Украина», — заявил Жириновский в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Его слова передает «Комсомольская правда».

Там отметили, что когда-то казавшиеся спекулятивными высказывания политика теперь рассматриваются в контексте реальных геополитических процессов. Последователи Жириновского тщательно анализируют его прошлые выступления в поисках ключей к пониманию текущих событий. Недавнее обострение между Ираном и Израилем лишь подтверждает его слова, подытожили в газете.

Иран устроил массированную атаку по Израилю 14 апреля, передает RT. Тегеран выпустил 185 дрона и 36 ракет. При помощи США Израилю удалось сбить почти все снаряды.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский пять лет назад предсказал текущее обострение отношений между Ираном и Израилем. Его слова обретают новый смысл на фоне растущего напряжения в регионе. Об этом сообщили в газете «Комсомольская правда». «Украины не будет! Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке, там будут такие события, что все забудут вообще что такое Украина», — заявил Жириновский в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Его слова передает «Комсомольская правда». Там отметили, что когда-то казавшиеся спекулятивными высказывания политика теперь рассматриваются в контексте реальных геополитических процессов. Последователи Жириновского тщательно анализируют его прошлые выступления в поисках ключей к пониманию текущих событий. Недавнее обострение между Ираном и Израилем лишь подтверждает его слова, подытожили в газете. Иран устроил массированную атаку по Израилю 14 апреля, передает RT. Тегеран выпустил 185 дрона и 36 ракет. При помощи США Израилю удалось сбить почти все снаряды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...