Экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский пять лет назад предсказал текущее обострение отношений между Ираном и Израилем. Его слова обретают новый смысл на фоне растущего напряжения в регионе. Об этом сообщили в газете «Комсомольская правда».
«Украины не будет! Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке, там будут такие события, что все забудут вообще что такое Украина», — заявил Жириновский в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Его слова передает «Комсомольская правда».
Там отметили, что когда-то казавшиеся спекулятивными высказывания политика теперь рассматриваются в контексте реальных геополитических процессов. Последователи Жириновского тщательно анализируют его прошлые выступления в поисках ключей к пониманию текущих событий. Недавнее обострение между Ираном и Израилем лишь подтверждает его слова, подытожили в газете.
Иран устроил массированную атаку по Израилю 14 апреля, передает RT. Тегеран выпустил 185 дрона и 36 ракет. При помощи США Израилю удалось сбить почти все снаряды.
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