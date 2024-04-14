КП после атак Ирана вспомнила прогноз Жириновского о третьей мировой войне. Видео

Жириновский предсказал нынешний кризис Ирана и Израиля еще пять лет назад

14 апреля 2024 в 10:58 Размер текста - 17 +

Владимир Жириновский сообщил пять лет назад, что из-за кризиса на Ближнем Востоке все забудут об Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский пять лет назад предсказал текущее обострение отношений между Ираном и Израилем. Его слова обретают новый смысл на фоне растущего напряжения в регионе. Об этом сообщили в газете «Комсомольская правда». «Украины не будет! Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке, там будут такие события, что все забудут вообще что такое Украина», — заявил Жириновский в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Его слова передает «Комсомольская правда». Там отметили, что когда-то казавшиеся спекулятивными высказывания политика теперь рассматриваются в контексте реальных геополитических процессов. Последователи Жириновского тщательно анализируют его прошлые выступления в поисках ключей к пониманию текущих событий. Недавнее обострение между Ираном и Израилем лишь подтверждает его слова, подытожили в газете. Иран устроил массированную атаку по Израилю 14 апреля, передает RT. Тегеран выпустил 185 дрона и 36 ракет. При помощи США Израилю удалось сбить почти все снаряды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский пять лет назад предсказал текущее обострение отношений между Ираном и Израилем. Его слова обретают новый смысл на фоне растущего напряжения в регионе. Об этом сообщили в газете «Комсомольская правда». «Украины не будет! Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке, там будут такие события, что все забудут вообще что такое Украина», — заявил Жириновский в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Его слова передает «Комсомольская правда». Там отметили, что когда-то казавшиеся спекулятивными высказывания политика теперь рассматриваются в контексте реальных геополитических процессов. Последователи Жириновского тщательно анализируют его прошлые выступления в поисках ключей к пониманию текущих событий. Недавнее обострение между Ираном и Израилем лишь подтверждает его слова, подытожили в газете. Иран устроил массированную атаку по Израилю 14 апреля, передает RT. Тегеран выпустил 185 дрона и 36 ракет. При помощи США Израилю удалось сбить почти все снаряды.