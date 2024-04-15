Кабмин РФ поддержал проект по передачи полиции данных о психически больных людях

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Избрание меры пресечения. Курган. , полиция
Полиция в будущем может получать данные от врачей о психически больных и опасных людях Фото:

В правительстве России поддержали проект по передачи информации от медицинских работников к сотрудникам полиции по поводу лиц, имеющих психические заболевания. Об этом сообщил осведомленный источник.

«Кабмин РФ поддержал проект, согласно которому полиция будет получать от медиков данные об опасных лицах с психическими расстройствами», — заявил источник, знакомый с ситуацией. Его слова передает ТАСС.

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В правительстве России поддержали проект по передачи информации от медицинских работников к сотрудникам полиции по поводу лиц, имеющих психические заболевания. Об этом сообщил осведомленный источник. «Кабмин РФ поддержал проект, согласно которому полиция будет получать от медиков данные об опасных лицах с психическими расстройствами», — заявил источник, знакомый с ситуацией. Его слова передает ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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