Общество Кабмин РФ поддержал проект по передачи полиции данных о психически больных людях 15 апреля 2024 в 16:39 Размер текста - 17 + Полиция в будущем может получать данные от врачей о психически больных и опасных людях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В правительстве России поддержали проект по передачи информации от медицинских работников к сотрудникам полиции по поводу лиц, имеющих психические заболевания. Об этом сообщил осведомленный источник. «Кабмин РФ поддержал проект, согласно которому полиция будет получать от медиков данные об опасных лицах с психическими расстройствами», — заявил источник, знакомый с ситуацией. Его слова передает ТАСС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В правительстве России поддержали проект по передачи информации от медицинских работников к сотрудникам полиции по поводу лиц, имеющих психические заболевания. Об этом сообщил осведомленный источник. «Кабмин РФ поддержал проект, согласно которому полиция будет получать от медиков данные об опасных лицах с психическими расстройствами», — заявил источник, знакомый с ситуацией. Его слова передает ТАСС. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям