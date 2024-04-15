Кабмин РФ поддержал проект по передачи полиции данных о психически больных людях

Полиция в будущем может получать данные от врачей о психически больных и опасных людях
В правительстве России поддержали проект по передачи информации от медицинских работников к сотрудникам полиции по поводу лиц, имеющих психические заболевания. Об этом сообщил осведомленный источник.
«Кабмин РФ поддержал проект, согласно которому полиция будет получать от медиков данные об опасных лицах с психическими расстройствами», — заявил источник, знакомый с ситуацией. Его слова передает ТАСС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.