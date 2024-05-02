Авиацию запросили для тушения пожара на востоке Москвы. Видео

02 мая 2024 в 23:51 Размер текста - 17 +

Площадь пожара достигла 2,5 тыс. кв. метра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На востоке Москвы загорелось производственное здание. Площадь пожара достигла 1,5 тысячи квадратных метра. Об этом заявили в оперативных службах. Уточняется, что для тушения огня запросили авиацию. «Авиацию запросили для тушения пожара на востоке Москвы. Его площадь составляет 2,5 тыс. кв. метров», — передает информацию служб ТАСС. Между двумя этажами на площади 1 тыс. кв. метров произошло обрушение. внутри здания могут быть люди. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На востоке Москвы загорелось производственное здание. Площадь пожара достигла 1,5 тысячи квадратных метра. Об этом заявили в оперативных службах. Уточняется, что для тушения огня запросили авиацию. «Авиацию запросили для тушения пожара на востоке Москвы. Его площадь составляет 2,5 тыс. кв. метров», — передает информацию служб ТАСС. Между двумя этажами на площади 1 тыс. кв. метров произошло обрушение. внутри здания могут быть люди.