Площадь пожара достигла 2,5 тыс. кв. метра
На востоке Москвы загорелось производственное здание. Площадь пожара достигла 1,5 тысячи квадратных метра. Об этом заявили в оперативных службах. Уточняется, что для тушения огня запросили авиацию.
«Авиацию запросили для тушения пожара на востоке Москвы. Его площадь составляет 2,5 тыс. кв. метров», — передает информацию служб ТАСС. Между двумя этажами на площади 1 тыс. кв. метров произошло обрушение. внутри здания могут быть люди.
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