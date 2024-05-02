02 мая 2024

Авиацию запросили для тушения пожара на востоке Москвы. Видео

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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, пожарные
Площадь пожара достигла 2,5 тыс. кв. метра Фото:

На востоке Москвы загорелось производственное здание. Площадь пожара достигла 1,5 тысячи квадратных метра. Об этом заявили в оперативных службах. Уточняется, что для тушения огня запросили авиацию.

«Авиацию запросили для тушения пожара на востоке Москвы. Его площадь составляет 2,5 тыс. кв. метров», — передает информацию служб ТАСС. Между двумя этажами на площади 1 тыс. кв. метров произошло обрушение. внутри здания могут быть люди.

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На востоке Москвы загорелось производственное здание. Площадь пожара достигла 1,5 тысячи квадратных метра. Об этом заявили в оперативных службах. Уточняется, что для тушения огня запросили авиацию. «Авиацию запросили для тушения пожара на востоке Москвы. Его площадь составляет 2,5 тыс. кв. метров», — передает информацию служб ТАСС. Между двумя этажами на площади 1 тыс. кв. метров произошло обрушение. внутри здания могут быть люди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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