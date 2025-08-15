Экс-профессора из «Бауманки» приговорили к 13 годам тюрьмы

Московский областной суд вынес приговор бывшему профессору МГТУ имени Баумана Александру Кибальченко, признав его виновным в организации убийства собственного зятя. В результате рассмотрения дела Кибальченко был осужден к лишению свободы на срок 13 лет и 3 месяца. Об этом рассказали в пресс-службе суда.
«Суд признал Кибальченко виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму) и назначил ему наказание в виде 13 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили в суде. Слова пресс-службы публикует ТАСС.
Согласно версии обвинения, Кибальченко, испытывал личную неприязнь к бывшему зятю на фоне конфликтов, связанных с отношениями с дочерью. Кроме того, ненависть экс-профессора росла на фоне судебных споров по разделу имущества, а также разногласий относительно воспитания и места проживания детей после развода. В результате чего Кибальченко принял решение организовать убийство экс-зятя за вознаграждение в размере 50 тысяч долларов.
Еще один подсудимый, Роман Осипов, который был непосредственным исполнителем преступления, признан судом виновным в совершении убийства, сопряженного с похищением человека. Согласно приговору, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также ограничение свободы на один год.
Во второй половине дня 4 марта 2021 года на улице Маршала Тухачевского в Москве был совершен нападение на мужчину, который выходил из здания Хорошевского районного суда после очередного заседания. Злоумышленники применили к потерпевшему электрошокер, после чего силой усадили его в автомобиль. Позднее мужчину доставили на территорию гаражно-строительного кооператива «Зенит», расположенного в Красногорске Московской области, где в салоне автомобиля его задушили. Тело погибшего сообщники оставили в одном из гаражей, а затем скрылись с места преступления. Кибальченко, удостоверившись в гибели своего зятя, предпринял попытку выезда за пределы России, однако был задержан на Белорусском вокзале.
