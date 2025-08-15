Трамп раскрыл, что будет, если у него не получится договориться с Путиным

Трамп: Россию могут ждать тяжелые экономические санкции
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Срочная новость
Срочная новость Фото:

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет против России новые тяжелые экономические санкции, если у него не получится достичь договоренностей с Владимиром Путиным. Такое заявление он сделал на борту самолета, на котором уже вылетел на встречу с российским президентом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп заявил, что введет против России новые тяжелые экономические санкции, если у него не получится достичь договоренностей с Владимиром Путиным. Такое заявление он сделал на борту самолета, на котором уже вылетел на встречу с российским президентом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...