Трамп раскрыл, что будет, если у него не получится договориться с Путиным

Срочная новость
Президент США Дональд Трамп заявил, что введет против России новые тяжелые экономические санкции, если у него не получится достичь договоренностей с Владимиром Путиным. Такое заявление он сделал на борту самолета, на котором уже вылетел на встречу с российским президентом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!