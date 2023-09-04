Главная сваха страны назвала идеальную категорию мужчин для замужества

Ведущая «Давая поженимся» Сябитова: женщинам лучше выбирать разведенных мужчин
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Роза Сябитова предложила женщинам выбирать женатых мужчин из-за их опыта Фото:

Разведенные мужчины являются идеальными вариантом для замужества. Об этом заявила ведущая телепрограммы «Давай поженимся!» Роза Сябитова. Она отметила, что женщинам стоит выбирать разведенного мужчину, потому что тот уже имеет опыт семейной жизни.

«Я всегда как говорю: если вы хотите выйти замуж, берите разведенного. Потому что у него привычка быть в семье и быть женатым», — заявила Роза Сябитова в интервью блогеру Надежде Стрелец для YouTube. По словам телеведущей, такой мужчина уже будет иметь опыт семейных отношений. Также разведенные зачастую быстрее делают предложение руки и сердца, добавила она.

28 августа на телеэкраны вернулась программа «Давай поженимся» с участием Розы Сябитовой, передает «Дни.ру». Ранее телеведущая отмечала, что молодые пары зачастую распадаются из-за эмоциональной незрелости партнеров.

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Разведенные мужчины являются идеальными вариантом для замужества. Об этом заявила ведущая телепрограммы «Давай поженимся!» Роза Сябитова. Она отметила, что женщинам стоит выбирать разведенного мужчину, потому что тот уже имеет опыт семейной жизни. «Я всегда как говорю: если вы хотите выйти замуж, берите разведенного. Потому что у него привычка быть в семье и быть женатым», — заявила Роза Сябитова в интервью блогеру Надежде Стрелец для YouTube. По словам телеведущей, такой мужчина уже будет иметь опыт семейных отношений. Также разведенные зачастую быстрее делают предложение руки и сердца, добавила она. 28 августа на телеэкраны вернулась программа «Давай поженимся» с участием Розы Сябитовой, передает «Дни.ру». Ранее телеведущая отмечала, что молодые пары зачастую распадаются из-за эмоциональной незрелости партнеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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