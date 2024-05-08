Лидеры ЕАЭС устроили чаепитие в Кремле во время саммита

08 мая 2024 в 20:39 Размер текста - 17 +

Главы Стран ЕАЭС прервались на чаепитие Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС Лидеры стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сделали перерыв на чаепитие во время юбилейного саммита в Кремле. Об этом сообщили в telegram-канале «Пул Первого», приближенного к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Лидеры сделали паузу. Чаепитие в ожидании присоединяющихся участников расширенного состава», — сообщили в telegram-канале. Саммит ЕАЭС проходит в Кремле 8 мая. На заседание прибыли российский лидер Владимир Путин, глава белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие. telegram-канал «Пул Первого» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидеры стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сделали перерыв на чаепитие во время юбилейного саммита в Кремле. Об этом сообщили в telegram-канале «Пул Первого», приближенного к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Лидеры сделали паузу. Чаепитие в ожидании присоединяющихся участников расширенного состава», — сообщили в telegram-канале. Саммит ЕАЭС проходит в Кремле 8 мая. На заседание прибыли российский лидер Владимир Путин, глава белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие.