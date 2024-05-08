Лидеры ЕАЭС устроили чаепитие в Кремле во время саммита

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Главы Стран ЕАЭС прервались на чаепитие Фото:

Лидеры стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сделали перерыв на чаепитие во время юбилейного саммита в Кремле. Об этом сообщили в telegram-канале «Пул Первого», приближенного к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Лидеры сделали паузу. Чаепитие в ожидании присоединяющихся участников расширенного состава», — сообщили в telegram-канале.

Саммит ЕАЭС проходит в Кремле 8 мая. На заседание прибыли российский лидер Владимир Путин, глава белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие.

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Лидеры стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сделали перерыв на чаепитие во время юбилейного саммита в Кремле. Об этом сообщили в telegram-канале «Пул Первого», приближенного к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Лидеры сделали паузу. Чаепитие в ожидании присоединяющихся участников расширенного состава», — сообщили в telegram-канале. Саммит ЕАЭС проходит в Кремле 8 мая. На заседание прибыли российский лидер Владимир Путин, глава белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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