Лидеры ЕАЭС устроили чаепитие в Кремле во время саммита

Лидеры стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сделали перерыв на чаепитие во время юбилейного саммита в Кремле. Об этом сообщили в telegram-канале «Пул Первого», приближенного к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко.
«Лидеры сделали паузу. Чаепитие в ожидании присоединяющихся участников расширенного состава», — сообщили в telegram-канале.
Саммит ЕАЭС проходит в Кремле 8 мая. На заседание прибыли российский лидер Владимир Путин, глава белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.