Психолог рассказала, каких женщин побаиваются мужчины. Видео

Психолог Гуляева: мужчины могут бояться женщин из-за их сильной энергетики

19 мая 2024 в 21:59 Размер текста - 17 +

Ирина Гуляева сообщила, что энергия женщины притягивает мужской пол Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Мужчины могут испытывать страх перед сильными женщинами. Об этом рассказала психолог и сексолог Ирина Гуляева. По ее словам, сильная энергетика женщин может вызывать у мужчин чувство тревоги, поскольку они ощущают мощь таких личностей. «Мужчины боятся сильных женщин, потому что у них есть внутренний стержень», — заявила Гуляева в беседе с Пятым каналом. Психолог также подчеркнула, что мужчины ощущают, что эти женщины излучают мощную энергию, способную вдохновить их, мотивировать и укрепить уверенность в достижении успеха. По ее словам, девушки с сильной энергетикой, несмотря на их редкость, притягивают мужской пол, потому что предоставляют им возможность для роста и развития. «У них есть энергия, ключ к тому, чтобы мужчина либо зарабатывал деньги, либо становился куда-то, продвигался по службе», — подчеркнула психолог. Гуляева отметила, что это явление имеет исторические корни, когда богатых девушек стремились выдать замуж за достойных мужчин, что было выгодно для обеих сторон. Ранее ведущая телепрограммы «Давай поженимся!» и главная сваха РФ Роза Сябитова заявила, что основная ошибка женщин в отношениях заключается в ожидании инициативы от мужчин, при этом сами они не проявляют активность. Сябитова подчеркивает, что без взаимной инициативы мужчина не войдет в жизнь женщины и не будет стремиться к постоянному взаимодействию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужчины могут испытывать страх перед сильными женщинами. Об этом рассказала психолог и сексолог Ирина Гуляева. По ее словам, сильная энергетика женщин может вызывать у мужчин чувство тревоги, поскольку они ощущают мощь таких личностей. «Мужчины боятся сильных женщин, потому что у них есть внутренний стержень», — заявила Гуляева в беседе с Пятым каналом. Психолог также подчеркнула, что мужчины ощущают, что эти женщины излучают мощную энергию, способную вдохновить их, мотивировать и укрепить уверенность в достижении успеха. По ее словам, девушки с сильной энергетикой, несмотря на их редкость, притягивают мужской пол, потому что предоставляют им возможность для роста и развития. «У них есть энергия, ключ к тому, чтобы мужчина либо зарабатывал деньги, либо становился куда-то, продвигался по службе», — подчеркнула психолог. Гуляева отметила, что это явление имеет исторические корни, когда богатых девушек стремились выдать замуж за достойных мужчин, что было выгодно для обеих сторон. Ранее ведущая телепрограммы «Давай поженимся!» и главная сваха РФ Роза Сябитова заявила, что основная ошибка женщин в отношениях заключается в ожидании инициативы от мужчин, при этом сами они не проявляют активность. Сябитова подчеркивает, что без взаимной инициативы мужчина не войдет в жизнь женщины и не будет стремиться к постоянному взаимодействию.