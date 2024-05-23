ВС РФ отразили контратаку ВСУ в Волчанске

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, бтр, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Российские военные продолжают продвижение в городе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подразделения группировки «Север» ВС РФ отразили контратаку ВСУ в Волчанске Харьковской области. Российские военные продолжают продвижение в городе, сообщили в Минобороны России.

ВС РФ смогли продвинуться вглубь обороны ВСУ. Противник потерял до 365 военнослужащих и танк.

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Подразделения группировки «Север» ВС РФ отразили контратаку ВСУ в Волчанске Харьковской области. Российские военные продолжают продвижение в городе, сообщили в Минобороны России. ВС РФ смогли продвинуться вглубь обороны ВСУ. Противник потерял до 365 военнослужащих и танк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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