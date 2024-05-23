Российские военные продолжают продвижение в городе
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Подразделения группировки «Север» ВС РФ отразили контратаку ВСУ в Волчанске Харьковской области. Российские военные продолжают продвижение в городе, сообщили в Минобороны России.
ВС РФ смогли продвинуться вглубь обороны ВСУ. Противник потерял до 365 военнослужащих и танк.
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