Малахов: прощание с Заворотнюк пройдет 1 июня

30 мая 2024 в 19:50 Размер текста - 17 +

Прощание с российской актрисой Анастасией Заворотнюк пройдет в Покровском монастыре 1 июня, сообщил телеведущий Андрей Малахов. Она умерла в 53 года от рака мозга. «Прощание с Анастасией Заворотнюк пройдет 1 июня в Покровском монастыре», — передает Первый канал слова Малахова. Артистку похоронят на Троекуровском кладбище. Ранее бывший участник дуэта «Потап и Настя Каменских» Алексей Потапенко высмеял в своей публикации в соцсети смерть Заворотнюк. Однако позже, после негативных комментариев в свой адрес, он оправдался за это, сказав, что скриншот был фотошопом.