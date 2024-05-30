Малахов: прощание с Заворотнюк пройдет 1 июня

По словам Малахова, прощание с Заворотнюк пройдет 1 июня
новость из сюжетаУмела актриса Анастасия Заворотнюк
Прощание с российской актрисой Анастасией Заворотнюк пройдет в Покровском монастыре 1 июня, сообщил телеведущий Андрей Малахов. Она умерла в 53 года от рака мозга.
«Прощание с Анастасией Заворотнюк пройдет 1 июня в Покровском монастыре», — передает
Ранее бывший участник дуэта «Потап и Настя Каменских» Алексей Потапенко высмеял в своей публикации в соцсети смерть Заворотнюк. Однако позже, после негативных комментариев в свой адрес, он оправдался за это, сказав, что скриншот был фотошопом.
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