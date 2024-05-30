Малахов: прощание с Заворотнюк пройдет 1 июня

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Клипарт. Страница Анастасии Заворотнюк в Instagram. Екатеринбург, заворотнюк анастасия
По словам Малахова, прощание с Заворотнюк пройдет 1 июня Фото:
новость из сюжета
Умела актриса Анастасия Заворотнюк

Прощание с российской актрисой Анастасией Заворотнюк пройдет в Покровском монастыре 1 июня, сообщил телеведущий Андрей Малахов. Она умерла в 53 года от рака мозга.

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«Прощание с Анастасией Заворотнюк пройдет 1 июня в Покровском монастыре», — передает Первый канал слова Малахова. Артистку похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее бывший участник дуэта «Потап и Настя Каменских» Алексей Потапенко высмеял в своей публикации в соцсети смерть Заворотнюк. Однако позже, после негативных комментариев в свой адрес, он оправдался за это, сказав, что скриншот был фотошопом.

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Прощание с российской актрисой Анастасией Заворотнюк пройдет в Покровском монастыре 1 июня, сообщил телеведущий Андрей Малахов. Она умерла в 53 года от рака мозга. «Прощание с Анастасией Заворотнюк пройдет 1 июня в Покровском монастыре», — передает Первый канал слова Малахова. Артистку похоронят на Троекуровском кладбище. Ранее бывший участник дуэта «Потап и Настя Каменских» Алексей Потапенко высмеял в своей публикации в соцсети смерть Заворотнюк. Однако позже, после негативных комментариев в свой адрес, он оправдался за это, сказав, что скриншот был фотошопом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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