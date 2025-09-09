В Кремле рассказали, помешала ли атака БПЛА по Сочи графику Путина

Песков: атака БПЛА на Сочи не повлияла на график Путина
Путин принял участие в БРИКС из Сочи несмотря на атаку ВСУ
Ночная атака беспилотников на Сочи не повлияла на рабочий график президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«График президента неизменен. Он реализуется по плану», — заявил Песков, комментируя вопрос о возможных изменениях в расписании Владимира Путина после атаки БПЛА на Сочи. Цитата по ТАСС.

Ранее Владимир Путин принял участие во внеочередном онлайн-саммите государств БРИКС. В рамках мероприятия обсуждались возможности сотрудничества между странами-участницами объединения в областях торговли, экономики, финансов и инвестиций с учетом актуальных тенденций в мировой экономике. Заседание проводится в закрытом режиме.

БРИКС — международная организация, созданная в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, к которой в 2011 году присоединилась ЮАР. В 2024 году состав расширился: к организации присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. С 2025 года официальными странами-партнерами БРИКС стали Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия и Узбекистан.

Накануне ВСУ атаковали Краснодарский край. Из-за ударов дронов погиб мужчина. Удар также пришелся по шести частным домов: пострадали фасады, крыши зданий.

Помимо этого в Ейске на территории дельфинария и фермы произошел пожар. О последних событиях Краснодарского края — в материале URA.RU.

