Акции Мосбиржи рухнули почти на 16%

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Российские акции упали после введенных США санкций Фото:
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После открытия торгов акции Мосбиржи упали на 15,84%, до 212,04 рубля. Об этом сообщают СМИ.

«Акции Московской биржи (MOEX) упали на 15,84%. Сильное падение котировок наблюдается по всему российскому рынку акций», — сообщает РБК Инвестиции.

Отмечается, что котировки «Селигдара» рухнули на более чем 30%. Падение наблюдается и у других акций. Индекс MOEX впервые с 3 июня опустился ниже 3100 пунктов.

Сегодня первый день, когда Мосбиржа работает с ограничениями по торговле долларами и евро. Днем ранее против нее США ввели санкции. Центробанк уверяет, что курс рубля останется единым и рыночным, а цены на валюту не сильно изменятся. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин заявил, что, вероятно, торги долларом и евро в будущем перейдут на другую неподсанкционную площадку, передает МК.RU.

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После открытия торгов акции Мосбиржи упали на 15,84%, до 212,04 рубля. Об этом сообщают СМИ. «Акции Московской биржи (MOEX) упали на 15,84%. Сильное падение котировок наблюдается по всему российскому рынку акций», — сообщает РБК Инвестиции. Отмечается, что котировки «Селигдара» рухнули на более чем 30%. Падение наблюдается и у других акций. Индекс MOEX впервые с 3 июня опустился ниже 3100 пунктов. Сегодня первый день, когда Мосбиржа работает с ограничениями по торговле долларами и евро. Днем ранее против нее США ввели санкции. Центробанк уверяет, что курс рубля останется единым и рыночным, а цены на валюту не сильно изменятся. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин заявил, что, вероятно, торги долларом и евро в будущем перейдут на другую неподсанкционную площадку, передает МК.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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