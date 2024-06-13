Акции Мосбиржи рухнули почти на 16%

13 июня 2024 в 12:32 Размер текста - 17 +

Российские акции упали после введенных США санкций Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности После открытия торгов акции Мосбиржи упали на 15,84%, до 212,04 рубля. Об этом сообщают СМИ. «Акции Московской биржи (MOEX) упали на 15,84%. Сильное падение котировок наблюдается по всему российскому рынку акций», — сообщает РБК Инвестиции. Отмечается, что котировки «Селигдара» рухнули на более чем 30%. Падение наблюдается и у других акций. Индекс MOEX впервые с 3 июня опустился ниже 3100 пунктов. Сегодня первый день, когда Мосбиржа работает с ограничениями по торговле долларами и евро. Днем ранее против нее США ввели санкции. Центробанк уверяет, что курс рубля останется единым и рыночным, а цены на валюту не сильно изменятся. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин заявил, что, вероятно, торги долларом и евро в будущем перейдут на другую неподсанкционную площадку, передает МК.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После открытия торгов акции Мосбиржи упали на 15,84%, до 212,04 рубля. Об этом сообщают СМИ. «Акции Московской биржи (MOEX) упали на 15,84%. Сильное падение котировок наблюдается по всему российскому рынку акций», — сообщает РБК Инвестиции. Отмечается, что котировки «Селигдара» рухнули на более чем 30%. Падение наблюдается и у других акций. Индекс MOEX впервые с 3 июня опустился ниже 3100 пунктов. Сегодня первый день, когда Мосбиржа работает с ограничениями по торговле долларами и евро. Днем ранее против нее США ввели санкции. Центробанк уверяет, что курс рубля останется единым и рыночным, а цены на валюту не сильно изменятся. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин заявил, что, вероятно, торги долларом и евро в будущем перейдут на другую неподсанкционную площадку, передает МК.RU.