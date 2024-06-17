Скончался режиссер Большого театра Федоренко: жизнь и творчество художника

Скончался режиссер Большого театра Федоренко

18 июня 2024 в 04:13 Размер текста - 17 +

Причину смерти Федоренко в театре не уточнили (фото из архива) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Режиссер Камерной сцены имени Бориса Покровского Валерий Федоренко 17 июня скончался на 62-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Большого театра. Федоренко начал свою карьеру как солист оперы, позднее перешел к режиссуре, став значимой фигурой в театральном искусстве России. Чем запомнился режиссер Федоренко — в материале на URA.RU. Творческий путь Федоренко Режиссер родился 6 декабря 1962 года. Окончил Астраханскую государственную консерваторию по специальности «хоровое дирижирование» в 1986 году. Спустя шесть лет — в 1992 году — получил диплом факультета музыкального театра ГИТИСа. В 1995 году Федоренко приняли в Камерный музыкальный театр, где он служил на должности солиста-вокалиста до 2011 года. Далее стал режиссером Камерного музыкального театра. В 2016 году был назначен музыкальным руководителем Московского Губернского театра. В 2018 году Федоренко пришел на должность режиссера Камерной сцены имени Бориса Покровского. Федоренко окончил Астраханскую государственную консерваторию (фото из архива) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Какими ролями запомнился Федоренко Во время работы в Камерном музыкальном театре Федоренко исполнил партии Лепорелло в опере «Дон Жуан, или Наказанный развратник» Моцарта, известен также работами Свельято в «Севильском цирюльнике» Джованни Паизиелло, Попа в «Сказке о Попе и работнике его Балде» Бориса Кравченко. Всего более 20 ролей. В качестве актера Федоренко снялся в таких знаменитых картинах как «Двенадцатая осень» (2001), «Искушение Титаника» (2004), а также «Судьба» (1994). Последний фильм награжден призом «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля. Срежиссировал более 20 постановок (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU Федоренко в роли постановщика Федоренко срежиссировал более 20 постановок. В числе самых известных — «Свадьба Фигаро», «Идоменея» Моцарта, «Орфея» Кристофа Глюка, «Леонора» Бетховена, «Ариадну на Наксосе» Штрауса и другие. Параллельно занимался театрально-просветительской работой в детских театральных коллективах. Он ставил спектакли в детских театрах и школах. Федоренко входил в состав попечительского совета Культурного фонда «Алые Паруса». Также был членом жюри на всероссийских конкурсах детского театрального творчества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Режиссер Камерной сцены имени Бориса Покровского Валерий Федоренко 17 июня скончался на 62-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Большого театра. Федоренко начал свою карьеру как солист оперы, позднее перешел к режиссуре, став значимой фигурой в театральном искусстве России. Чем запомнился режиссер Федоренко — в материале на URA.RU. Режиссер родился 6 декабря 1962 года. Окончил Астраханскую государственную консерваторию по специальности «хоровое дирижирование» в 1986 году. Спустя шесть лет — в 1992 году — получил диплом факультета музыкального театра ГИТИСа. В 1995 году Федоренко приняли в Камерный музыкальный театр, где он служил на должности солиста-вокалиста до 2011 года. Далее стал режиссером Камерного музыкального театра. В 2016 году был назначен музыкальным руководителем Московского Губернского театра. В 2018 году Федоренко пришел на должность режиссера Камерной сцены имени Бориса Покровского. Во время работы в Камерном музыкальном театре Федоренко исполнил партии Лепорелло в опере «Дон Жуан, или Наказанный развратник» Моцарта, известен также работами Свельято в «Севильском цирюльнике» Джованни Паизиелло, Попа в «Сказке о Попе и работнике его Балде» Бориса Кравченко. Всего более 20 ролей. В качестве актера Федоренко снялся в таких знаменитых картинах как «Двенадцатая осень» (2001), «Искушение Титаника» (2004), а также «Судьба» (1994). Последний фильм награжден призом «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля. Федоренко срежиссировал более 20 постановок. В числе самых известных — «Свадьба Фигаро», «Идоменея» Моцарта, «Орфея» Кристофа Глюка, «Леонора» Бетховена, «Ариадну на Наксосе» Штрауса и другие. Параллельно занимался театрально-просветительской работой в детских театральных коллективах. Он ставил спектакли в детских театрах и школах. Федоренко входил в состав попечительского совета Культурного фонда «Алые Паруса». Также был членом жюри на всероссийских конкурсах детского театрального творчества.