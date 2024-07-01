В Санкт-Петербурге во время урагана погибла женщина

01 июля 2024 в 22:46 Размер текста - 17 +

Дерево упала на женщину (архивное фото) Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU В Санкт-Петербурге во время урагана дерево упало на женщину и убило ее. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Московского района. «Нашествие стихии в Петербурге привело к жертвам. В Московском районе погибла прохожая. На женщину упало дерево», — пишет «Фонтанка» со ссылкой на районную администрацию. Смертельный инцидент произошел на проспекте Гагарина. Дерево упало на голову женщины. Полученные травмы оказались смертельными. Погибшей было 36 лет. Мощный ураган накрыл Санкт-Петербург 1 июля. В результате шквалистого ветра обрушился строительный кран. По улицам города летают мусорные баки. Порывы ветра достигают 31 м/с. Известно о поврежденных автомобилях и сорванной крыше дома. В Пулково объявили режим «гроза на аэродроме». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге во время урагана дерево упало на женщину и убило ее. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Московского района. «Нашествие стихии в Петербурге привело к жертвам. В Московском районе погибла прохожая. На женщину упало дерево», — пишет «Фонтанка» со ссылкой на районную администрацию. Смертельный инцидент произошел на проспекте Гагарина. Дерево упало на голову женщины. Полученные травмы оказались смертельными. Погибшей было 36 лет. Мощный ураган накрыл Санкт-Петербург 1 июля. В результате шквалистого ветра обрушился строительный кран. По улицам города летают мусорные баки. Порывы ветра достигают 31 м/с. Известно о поврежденных автомобилях и сорванной крыше дома. В Пулково объявили режим «гроза на аэродроме».