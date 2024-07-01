В Санкт-Петербурге во время урагана погибла женщина

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Клипарт. Екатеринбург, поваленное дерево, спиливание деревьев
Дерево упала на женщину (архивное фото) Фото:

В Санкт-Петербурге во время урагана дерево упало на женщину и убило ее. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Московского района.

«Нашествие стихии в Петербурге привело к жертвам. В Московском районе погибла прохожая. На женщину упало дерево», — пишет «Фонтанка» со ссылкой на районную администрацию.

Смертельный инцидент произошел на проспекте Гагарина. Дерево упало на голову женщины. Полученные травмы оказались смертельными. Погибшей было 36 лет.

Мощный ураган накрыл Санкт-Петербург 1 июля. В результате шквалистого ветра обрушился строительный кран. По улицам города летают мусорные баки. Порывы ветра достигают 31 м/с. Известно о поврежденных автомобилях и сорванной крыше дома. В Пулково объявили режим «гроза на аэродроме».

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В Санкт-Петербурге во время урагана дерево упало на женщину и убило ее. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Московского района. «Нашествие стихии в Петербурге привело к жертвам. В Московском районе погибла прохожая. На женщину упало дерево», — пишет «Фонтанка» со ссылкой на районную администрацию. Смертельный инцидент произошел на проспекте Гагарина. Дерево упало на голову женщины. Полученные травмы оказались смертельными. Погибшей было 36 лет. Мощный ураган накрыл Санкт-Петербург 1 июля. В результате шквалистого ветра обрушился строительный кран. По улицам города летают мусорные баки. Порывы ветра достигают 31 м/с. Известно о поврежденных автомобилях и сорванной крыше дома. В Пулково объявили режим «гроза на аэродроме».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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