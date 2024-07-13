Россиянин рассказал о пытках заложников у ХАМАС

Россиянин Андрей Козлов, который недавно был освобожден из плена, рассказал о жестоких условиях содержания заложников боевиками ХАМАС в интервью The Wall Street Journal. По словам гражданина РФ, в жару его заставляли лежать под одеялами на грязном матрасе, а при попытке приблизиться к окну угрожали убийством.
«Во время его плена охранники наваливали на него одеяла в изнуряющую жару и приказывали ему по несколько дней лежать на грязном матрасе, если он говорил не по теме или стоял слишком близко к окну, где, по мнению охранников, его могли заметить соседи в многолюдном районе Нусейрата», — передает издание. Козлов отметил, что те, кто похитил его и еще нескольких мужчин, не называли своих настоящих имен.
Козлов удерживался в плену в течение шести месяцев и 8 июня был освобожден израильскими коммандос во время спасательной операции. Козлов утверждает, что видел тело одного из своих охранников Абдуллы Аль-Джамаля, после того как израильские силы ворвались в квартиру, где держали заложников.
Ситуация с заложниками в Израиле остается напряженной. Российские граждане продолжают страдать от действий ХАМАС. В заложниках у группировки остаются еще двое россиян.
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