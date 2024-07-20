«Я должен выздороветь»: Отар Кушанашвили опроверг слухи о новой госпитализации

Кушанашвили готовят к химиотерапии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Кушанашвили планирует посетит больницу, чтобы узнать, сколько курсов химиотерапии ему предстоит пройти Фото:

Российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили сообщил, что его не госпитализировали. По его словам, он отправляется в больницу для того, чтобы выяснить, как его дальше будут лечить.

«И, рассужая обо мне, Дима Тарасов сказал, у Отара настрой правильный. Ребята, а какой еще у меня может быть настрой? Я должен выздороветь. <…> Сегодня не операция. Не надо героизации. <…> Сегодня выяснение, сколько будет курсов химиотерапии», — заявил Кушанашвили. Его слова передает Starhit. Так журналист ответил на видео, где его имя упоминает футболист Дмитрий Тарасов и певец T-Killah.

Отар Кушанашвили также сообщил о своем намерении посетить медицинское учреждение для определения дальнейшего курса лечения. В ближайшее время врачи предоставят журналисту информацию о количестве необходимых для него процедур химиотерапии, капельниц и уколов в рамках его лечения. Одновременно с этим шоумен выразил свое сожаление по поводу временной невозможности продолжать работу над своим YouTube-шоу «Каково?» из-за состояния здоровья.

Ранее телеведущего, больного раком, выписали из больницы. Его племянница сообщила о госпитализации мужчины в конце июня 2024 года. Тогда он перенес две операции из-за обнаруженной раковой опухоли. По словам племянницы Кушанашвили, журналист полон решимости бороться и преодолевать свое заболевание настолько, насколько это возможно, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили сообщил, что его не госпитализировали. По его словам, он отправляется в больницу для того, чтобы выяснить, как его дальше будут лечить. «И, рассужая обо мне, Дима Тарасов сказал, у Отара настрой правильный. Ребята, а какой еще у меня может быть настрой? Я должен выздороветь. <…> Сегодня не операция. Не надо героизации. <…> Сегодня выяснение, сколько будет курсов химиотерапии», — заявил Кушанашвили. Его слова передает Starhit. Так журналист ответил на видео, где его имя упоминает футболист Дмитрий Тарасов и певец T-Killah. Отар Кушанашвили также сообщил о своем намерении посетить медицинское учреждение для определения дальнейшего курса лечения. В ближайшее время врачи предоставят журналисту информацию о количестве необходимых для него процедур химиотерапии, капельниц и уколов в рамках его лечения. Одновременно с этим шоумен выразил свое сожаление по поводу временной невозможности продолжать работу над своим YouTube-шоу «Каково?» из-за состояния здоровья. Ранее телеведущего, больного раком, выписали из больницы. Его племянница сообщила о госпитализации мужчины в конце июня 2024 года. Тогда он перенес две операции из-за обнаруженной раковой опухоли. По словам племянницы Кушанашвили, журналист полон решимости бороться и преодолевать свое заболевание настолько, насколько это возможно, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...