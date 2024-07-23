Американист назвал условие отставки Байдена до конца срока

Политолог Ордуханян: отставка Байдена до конца срока маловероятна
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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Президент США Джо Байден может уйти в отставку до конца своего срока Фото:

Президент США Джо Байден может уйти в отставку до конца своего срока, но это будет очень сложно осуществить. Республиканцы могут продвигать эту идею в Конгрессе, но из-за поддержки Байдена среди демократов реальная отставка маловероятна. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Конечно, [отставка Байден] возможна. В случае недееспособности президента вице-президент берет на себя эти функции, 25-я поправка говорит об этом… Республиканцы просто пытаются очередную проблему навязать своим визави (объект, с которым ведется противостояние — прим. URA.RU). Я рассматриваю эти призывы не как реальный шанс отодвинуть Байдена, а как инструмент в предвыборной гонке», — отметил Ордуханян в беседе с «Лентой.ру».

Байден 24 июля выступит с речью, в которой заявит о выходе из предвыборной гонки. Ранее он заразился коронавирусом. Возвращение в Вашингтон свидетельствует о его выздоровлении и готовности продолжать работу. Врач Байдена сообщил, что симптомы болезни почти исчезли.

Политолог Евгения Войко считает, что вице-президент США Камала Харрис вряд ли победит на выборах. По ее словам, американцы остаются достаточно консервативными и не готовы выбрать ее главой государства.

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Президент США Джо Байден может уйти в отставку до конца своего срока, но это будет очень сложно осуществить. Республиканцы могут продвигать эту идею в Конгрессе, но из-за поддержки Байдена среди демократов реальная отставка маловероятна. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян. «Конечно, [отставка Байден] возможна. В случае недееспособности президента вице-президент берет на себя эти функции, 25-я поправка говорит об этом… Республиканцы просто пытаются очередную проблему навязать своим визави (объект, с которым ведется противостояние — прим. URA.RU). Я рассматриваю эти призывы не как реальный шанс отодвинуть Байдена, а как инструмент в предвыборной гонке», — отметил Ордуханян в беседе с «Лентой.ру». Байден 24 июля выступит с речью, в которой заявит о выходе из предвыборной гонки. Ранее он заразился коронавирусом. Возвращение в Вашингтон свидетельствует о его выздоровлении и готовности продолжать работу. Врач Байдена сообщил, что симптомы болезни почти исчезли. Политолог Евгения Войко считает, что вице-президент США Камала Харрис вряд ли победит на выборах. По ее словам, американцы остаются достаточно консервативными и не готовы выбрать ее главой государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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