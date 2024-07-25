Банки начнут возвращать украденные у россиян деньги по новой схеме

Банки РФ с 25 июля начнут возвращать клиентам украденные мошенниками деньги по новой схеме. По словам предстателей ЦБ, финансовые организации должны будут возместить средства в течение 30 дней после получения обращения от заявителя.
На полный возврат украденных средств россияне могут рассчитывать, если банк допустил перевод на счета мошенников, расположенные в базе ЦБ, или если клиенту не направили уведомление о транзакции, совершенной без его согласия. «Если клиент (физическое лицо) зафиксировал кражу денежных средств, он должен сообщить об этом в банк. Затем банк отправителя должен проверить обращение и вернуть полную сумму украденных средств в течение 30 дней после получения заявления от клиента», — пояснили собеседники РБК.
Финансовые учреждения также обязаны возместить средства в случае потери клиентом карты или ее несанкционированного использования при условии предварительного заявления владельца о пропаже. Кроме того, банка теперь дано право временно блокировать переводы на подозрительные счета сроком до двух дней с обязательным уведомлением клиентов. Этот период должен быть подтвержден либо отклонен.
В России с начала года готовились к этим нововведениям. Также с 25 июля российские банки начнут блокировать переводы в случае получения от сотовых операторов информации о подозрительных звонках или СМС-сообщениях, которые клиент получил перед финансовой операцией.
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