ЦБ ввел новое условие, из-за которого могут заблокировать перевод денег

С 25 июля российские банки начнут блокировать денежные переводы в случае получения от сотовых операторов информации о подозрительных звонках или СМС-сообщениях, которые клиент получил перед совершением операции. Об этом рассказал представитель ЦБ.
«Будет учитываться периодичность (частота) или продолжительность телефонных переговоров, которые ведет клиент при осуществлении перевода денежных средств», — пояснил представитель ЦБ РБК. Будет учитываться увеличение числа сообщений, получаемых клиентом банка, которые не характерны для него.
Однако такие меры будут применяться только банками, заключившими соответствующие договоры с операторами связи. Данная процедура относится к операционной деятельности банков, в которую ЦБ не будет вмешиваться, заключил собеседник издания.
Ранее стало известно, что 25 июля в силу вступит закон, по которому клиенты банков смогут вернуть деньги, добровольно перечисленные мошенникам. Так, по новым требованиям банк отправителя будет обязан вернуть украденные средства в полном размере в течение 30 дней после получения от клиента соответствующего заявления.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.