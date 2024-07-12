ЦБ ввел новое условие, из-за которого могут заблокировать перевод денег

ЦБ: перед блокировкой переводов будут учитываться подозрительные звонки
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Банки обяжут блокировать денежные переводы, если перед этим клиент получил подозрительный звонок
Банки обяжут блокировать денежные переводы, если перед этим клиент получил подозрительный звонок Фото:

С 25 июля российские банки начнут блокировать денежные переводы в случае получения от сотовых операторов информации о подозрительных звонках или СМС-сообщениях, которые клиент получил перед совершением операции. Об этом рассказал представитель ЦБ.

«Будет учитываться периодичность (частота) или продолжительность телефонных переговоров, которые ведет клиент при осуществлении перевода денежных средств», — пояснил представитель ЦБ РБК. Будет учитываться увеличение числа сообщений, получаемых клиентом банка, которые не характерны для него.

Однако такие меры будут применяться только банками, заключившими соответствующие договоры с операторами связи. Данная процедура относится к операционной деятельности банков, в которую ЦБ не будет вмешиваться, заключил собеседник издания.

Ранее стало известно, что 25 июля в силу вступит закон, по которому клиенты банков смогут вернуть деньги, добровольно перечисленные мошенникам. Так, по новым требованиям банк отправителя будет обязан вернуть украденные средства в полном размере в течение 30 дней после получения от клиента соответствующего заявления.

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С 25 июля российские банки начнут блокировать денежные переводы в случае получения от сотовых операторов информации о подозрительных звонках или СМС-сообщениях, которые клиент получил перед совершением операции. Об этом рассказал представитель ЦБ. «Будет учитываться периодичность (частота) или продолжительность телефонных переговоров, которые ведет клиент при осуществлении перевода денежных средств», — пояснил представитель ЦБ РБК. Будет учитываться увеличение числа сообщений, получаемых клиентом банка, которые не характерны для него. Однако такие меры будут применяться только банками, заключившими соответствующие договоры с операторами связи. Данная процедура относится к операционной деятельности банков, в которую ЦБ не будет вмешиваться, заключил собеседник издания. Ранее стало известно, что 25 июля в силу вступит закон, по которому клиенты банков смогут вернуть деньги, добровольно перечисленные мошенникам. Так, по новым требованиям банк отправителя будет обязан вернуть украденные средства в полном размере в течение 30 дней после получения от клиента соответствующего заявления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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