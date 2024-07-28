Путин возложил цветы к монументу адмирала Ушакова. Видео

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Владимир Путин посетил открытие памятника адмиралу Ушакову
Владимир Путин посетил открытие памятника адмиралу Ушакову Фото:

Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику адмиралу Федору Ушакову. Монумент открылся на площади Труда в Санкт-Петербурге.

«Владимир Путин возложил к монументу букет цветов», — говорится в сообщении официального telegram-канала Кремля. Там добавили, что в Санкт-Петербурге на площади Труда состоялось открытие памятника Ушакову.

Этот памятник, посвящённый русскому флотоводцу, расположен перед Центральным военно-морским музеем имени императора Петра Великого. Авторами монумента стали скульптор Владислав Маначинский, а также архитекторы Анатолий и Лада Черновы.

Владимир Путин 28 июля посетил Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге. Патриарх Кирилл вручил российскому лидеру орден Святого благоверного князя Александра Невского патриархом Кириллом.

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Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику адмиралу Федору Ушакову. Монумент открылся на площади Труда в Санкт-Петербурге. «Владимир Путин возложил к монументу букет цветов», — говорится в сообщении официального telegram-канала Кремля. Там добавили, что в Санкт-Петербурге на площади Труда состоялось открытие памятника Ушакову. Этот памятник, посвящённый русскому флотоводцу, расположен перед Центральным военно-морским музеем имени императора Петра Великого. Авторами монумента стали скульптор Владислав Маначинский, а также архитекторы Анатолий и Лада Черновы. Владимир Путин 28 июля посетил Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге. Патриарх Кирилл вручил российскому лидеру орден Святого благоверного князя Александра Невского патриархом Кириллом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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