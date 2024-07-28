Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику адмиралу Федору Ушакову. Монумент открылся на площади Труда в Санкт-Петербурге.
«Владимир Путин возложил к монументу букет цветов», — говорится в сообщении официального telegram-канала Кремля. Там добавили, что в Санкт-Петербурге на площади Труда состоялось открытие памятника Ушакову.
Этот памятник, посвящённый русскому флотоводцу, расположен перед Центральным военно-морским музеем имени императора Петра Великого. Авторами монумента стали скульптор Владислав Маначинский, а также архитекторы Анатолий и Лада Черновы.
Владимир Путин 28 июля посетил Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге. Патриарх Кирилл вручил российскому лидеру орден Святого благоверного князя Александра Невского патриархом Кириллом.
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