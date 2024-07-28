Патриарх Кирилл наградил Путина орденом после посещения Невской лавры

28 июля 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

Патриарх Кирилл наградил Владимира Путина орденом Святого князя Александра Невского Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Патриарх Кирилл вручил президенту России Владимиру Путину орден Святого благоверного князя Александра Невского. Российский лидер посетил Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге. «Патриарх Кирилл наградил Владимира Путина орденом Святого благоверного князя Александра Невского», — сообщает ТАСС. Орден Александра Невского — единственная награда, существовавшая в наградных системах Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Учрежден 1 июня 1725 года по завещанию Петра I императрицей Екатериной I как третья российская награда после ордена Андрея Первозванного и женского ордена Великомученицы Екатерины. Князь Александр Невский стал известен благодаря своей борьбе с немецкими и шведскими завоевателями, одержав победы в Невской битве 1240 года и Ледовом побоище 1242 года. Владимир Путин 28 июля посетил Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге. Там находятся святые мощи князя Александра Невского. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Патриарх Кирилл вручил президенту России Владимиру Путину орден Святого благоверного князя Александра Невского. Российский лидер посетил Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге. «Патриарх Кирилл наградил Владимира Путина орденом Святого благоверного князя Александра Невского», — сообщает ТАСС. Орден Александра Невского — единственная награда, существовавшая в наградных системах Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Учрежден 1 июня 1725 года по завещанию Петра I императрицей Екатериной I как третья российская награда после ордена Андрея Первозванного и женского ордена Великомученицы Екатерины. Князь Александр Невский стал известен благодаря своей борьбе с немецкими и шведскими завоевателями, одержав победы в Невской битве 1240 года и Ледовом побоище 1242 года. Владимир Путин 28 июля посетил Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге. Там находятся святые мощи князя Александра Невского.