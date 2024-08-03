В Бурятии из-за дождей введен режим ЧС республиканского уровня

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В Бурятии затопило дороги и смыло мост из-за ливней (архивное фото) Фото:

В Республике Бурятия в Заиграевском районе ввели режим ЧС республиканского уровня из-за ливней, сообщил глава региона Алексей Цыденов. Они полностью затопили дороги в населенных пунктах Челутае, Дархите и Горхоне, также смыло мост.

«С сегодняшнего дня введен режим ЧС республиканского уровня», — заявил Цыденов, его слова передает telegram-канал правительства Бурятии. Отмечается, что он выехал в Мухоршибирский район, где порвало дамбу Хонхолойского водохранилища. Это место находится в шести километров от ближайшего населенного пункта, в связи с этим не прогнозируется волновое воздействие.

Помимо прочего, в населенных пунктах Горхон, Дархит и Челутай из-за выхода из берегов реки Ара-Кижа местные дороги оказались под водой, передает RT. В Горхоне вода также смыла мост, под угрозой находится железнодорожная инфраструктура. Благодаря оперативным действиям противоразмывного поезда ВСЖД удалось укрепить откосы и насыпи, предотвратив более серьезные последствия. Кроме того, на дорогах стоят сотрудники ГАИ, они оценивают состояние проезжей части, чтобы при необходимости перекрыть движение.

На данный момент восстановительные работы невозможно провести из-за сложившейся ситуации. Органы власти занимаются решением вопросов по доставке питьевой воды и продуктов питания для пострадавших жителей района. Работа по борьбе с последствиями ливней будет проводиться с ночи до утра, отметил Цыденов. На данный момент для граждан подготовлены пункты временного размещения граждан и ведется эвакуация.

Также министр транспорта республики Александр Гоге отметил, что оценить ущерб от стихии на данный момент сложно, и полный объем восстановительных работ будет определен позже, после спада воды. Для финансирования мер по восстановлению будет использован республиканский бюджет.

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В Республике Бурятия в Заиграевском районе ввели режим ЧС республиканского уровня из-за ливней, сообщил глава региона Алексей Цыденов. Они полностью затопили дороги в населенных пунктах Челутае, Дархите и Горхоне, также смыло мост. «С сегодняшнего дня введен режим ЧС республиканского уровня», — заявил Цыденов, его слова передает telegram-канал правительства Бурятии. Отмечается, что он выехал в Мухоршибирский район, где порвало дамбу Хонхолойского водохранилища. Это место находится в шести километров от ближайшего населенного пункта, в связи с этим не прогнозируется волновое воздействие. Помимо прочего, в населенных пунктах Горхон, Дархит и Челутай из-за выхода из берегов реки Ара-Кижа местные дороги оказались под водой, передает RT. В Горхоне вода также смыла мост, под угрозой находится железнодорожная инфраструктура. Благодаря оперативным действиям противоразмывного поезда ВСЖД удалось укрепить откосы и насыпи, предотвратив более серьезные последствия. Кроме того, на дорогах стоят сотрудники ГАИ, они оценивают состояние проезжей части, чтобы при необходимости перекрыть движение. На данный момент восстановительные работы невозможно провести из-за сложившейся ситуации. Органы власти занимаются решением вопросов по доставке питьевой воды и продуктов питания для пострадавших жителей района. Работа по борьбе с последствиями ливней будет проводиться с ночи до утра, отметил Цыденов. На данный момент для граждан подготовлены пункты временного размещения граждан и ведется эвакуация. Также министр транспорта республики Александр Гоге отметил, что оценить ущерб от стихии на данный момент сложно, и полный объем восстановительных работ будет определен позже, после спада воды. Для финансирования мер по восстановлению будет использован республиканский бюджет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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