Эксперт раскрыл, как протесты в Бангладеш повлияют на Россию

Ключенков: из-за протестов в Бангладеш Россия может многого лишиться

05 августа 2024 в 20:34 Размер текста - 17 +

Из-за массовых беспорядков в Бангладеш Россия может лишиться экспорта пшеницы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Массовые протесты в Бангладеш касаются России напрямую. В результате ухода премьер-министра страны Шейх Хасины РФ может многое потерять, сообщил журналист Сергей Ключенков. «Тем временем журналист Сергей Ключенков в телеграм-канале „Мардан“ отметил, что происходящее в Бангладеш (где живет 171 миллион человек) касается России напрямую», — пишет «Царьград». Так, РФ может потерять договор с «Росатомом» на строительство АЭС «Руппур» стоимостью более 12 миллиардов долларов. Кроме того, Россия может лишиться экспорта пшеницы и работы «Газпрома» на шельфе. Также, по мнению Ключенкова, массовые протесты могут повлиять на торговые отношения РФ с Бангладеш. В прошлом году товарооборот между странами вырос на 16,5% и составил 2,7 миллиарда долларов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Массовые протесты в Бангладеш касаются России напрямую. В результате ухода премьер-министра страны Шейх Хасины РФ может многое потерять, сообщил журналист Сергей Ключенков. «Тем временем журналист Сергей Ключенков в телеграм-канале „Мардан“ отметил, что происходящее в Бангладеш (где живет 171 миллион человек) касается России напрямую», — пишет «Царьград». Так, РФ может потерять договор с «Росатомом» на строительство АЭС «Руппур» стоимостью более 12 миллиардов долларов. Кроме того, Россия может лишиться экспорта пшеницы и работы «Газпрома» на шельфе. Также, по мнению Ключенкова, массовые протесты могут повлиять на торговые отношения РФ с Бангладеш. В прошлом году товарооборот между странами вырос на 16,5% и составил 2,7 миллиарда долларов.