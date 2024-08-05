Эксперт раскрыл, как протесты в Бангладеш повлияют на Россию

Массовые протесты в Бангладеш касаются России напрямую. В результате ухода премьер-министра страны Шейх Хасины РФ может многое потерять, сообщил журналист Сергей Ключенков.
«Тем временем журналист Сергей Ключенков в телеграм-канале „Мардан“ отметил, что происходящее в Бангладеш (где живет 171 миллион человек) касается России напрямую», — пишет «Царьград». Так, РФ может потерять договор с «Росатомом» на строительство АЭС «Руппур» стоимостью более 12 миллиардов долларов.
Кроме того, Россия может лишиться экспорта пшеницы и работы «Газпрома» на шельфе. Также, по мнению Ключенкова, массовые протесты могут повлиять на торговые отношения РФ с Бангладеш. В прошлом году товарооборот между странами вырос на 16,5% и составил 2,7 миллиарда долларов.
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