Путин обозначил следующую цель ВСУ после Курской области

Путин: Киев и дальше будет дестабилизировать обстановку в приграничных районах

12 августа 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подчеркнул, что Украина и дальше будет дестабилизировать обстановку в приграничных регионах РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украина в дальнейшем продолжит дестабилизировать обстановку в российских приграничных регионах. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин. «Для нас очевидным является то, что противник будет и дальше пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничной зоне», — подчеркнул Владимир Путин в ходе оперативного совещания в режиме ВКС. Его транслирует российский телеканал «Россия 24». Он также добавил, что не факт, что в Брянской области будет сохраняться спокойная обстановка. Ранее губернатор региона Александр Богомаз докладывал о спокойной обстановке на своей территории. «Отселять жителей не нужно», — уточнял он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина в дальнейшем продолжит дестабилизировать обстановку в российских приграничных регионах. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин. «Для нас очевидным является то, что противник будет и дальше пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничной зоне», — подчеркнул Владимир Путин в ходе оперативного совещания в режиме ВКС. Его транслирует российский телеканал «Россия 24». Он также добавил, что не факт, что в Брянской области будет сохраняться спокойная обстановка. Ранее губернатор региона Александр Богомаз докладывал о спокойной обстановке на своей территории. «Отселять жителей не нужно», — уточнял он.