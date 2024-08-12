Путин обозначил следующую цель ВСУ после Курской области

Украина в дальнейшем продолжит дестабилизировать обстановку в российских приграничных регионах. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин.
«Для нас очевидным является то, что противник будет и дальше пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничной зоне», — подчеркнул Владимир Путин в ходе оперативного совещания в режиме ВКС. Его транслирует российский телеканал «Россия 24».
Он также добавил, что не факт, что в Брянской области будет сохраняться спокойная обстановка. Ранее губернатор региона Александр Богомаз докладывал о спокойной обстановке на своей территории. «Отселять жителей не нужно», — уточнял он.
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