Путин обозначил следующую цель ВСУ после Курской области

Путин: Киев и дальше будет дестабилизировать обстановку в приграничных районах
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин подчеркнул, что Украина и дальше будет дестабилизировать обстановку в приграничных регионах РФ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украина в дальнейшем продолжит дестабилизировать обстановку в российских приграничных регионах. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин.

«Для нас очевидным является то, что противник будет и дальше пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничной зоне», — подчеркнул Владимир Путин в ходе оперативного совещания в режиме ВКС. Его транслирует российский телеканал «Россия 24».

Он также добавил, что не факт, что в Брянской области будет сохраняться спокойная обстановка. Ранее губернатор региона Александр Богомаз докладывал о спокойной обстановке на своей территории. «Отселять жителей не нужно», — уточнял он.

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Украина в дальнейшем продолжит дестабилизировать обстановку в российских приграничных регионах. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин. «Для нас очевидным является то, что противник будет и дальше пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничной зоне», — подчеркнул Владимир Путин в ходе оперативного совещания в режиме ВКС. Его транслирует российский телеканал «Россия 24». Он также добавил, что не факт, что в Брянской области будет сохраняться спокойная обстановка. Ранее губернатор региона Александр Богомаз докладывал о спокойной обстановке на своей территории. «Отселять жителей не нужно», — уточнял он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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