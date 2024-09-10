Путин поручил обеспечить ежегодное проведение конкурса «Это у нас семейное»

Конкурс «Это у нас семейное» будет проводиться на ежегодной основе. Соответствующее поручение президент РФ Владимир Путин дал правительству и АНО «Россия — страна возможностей».
«Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией „Россия — страна возможностей“ обеспечить ежегодное проведение Всероссийского конкурса семей проекта „Это у нас семейное“, предусмотрев его финансирование за счет средств федерального бюджета», − говорится в тексте поручения, передает РАПСИ. Уточняется, что кабмин России должен доложить о результатах исполнения поручения до 1 сентября следующего года. Путин назначил председателя правительства Михаила Мишустина и главу АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова ответственными за исполнение поручения.
Ранее российский лидер поручил Совету Федерации создать цикл телепередач об этапах жизни многодетных семей. Уточняется, что в ТВ программах будут участвовать финалисты и победители Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное».
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