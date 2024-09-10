Кобзев избежит негативных последствий за скандальные выборы в Братске

«Единая Россия» трактует избрание Александра Дубровина мэром Братска как свою победу, потому что новый мэр, который шел на выборы самовыдвиженцем, тут же восстановил свое членство в партии. Это значит, что негативных последствий для губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, который изначально выдвинул от партии кандидата Сергея Серебренникова с высоким антирейтингом, не будет.
«Мы считаем, что в Братске мы победили, потому что Дубровин восьмого числа восстановил свое членство в партии. Региональный политический совет его заявление удовлетворил», — заявил на заседании круглого стола ФОРГО замсекретаря Генсовета ЕР Сергей Перминов.
Сам Дубровин заявлял URA.RU, что считает себя членом команды Игоря Кобзева. Об этом он рассказал агентству в интервью после избрания мэром.
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