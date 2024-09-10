Путин: Россия должна быть готова к любому сценарию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Путин отметил, что ВС РФ должны быть готовы отражать атаки недружественных стран Фото:

Россия должна быть готова к любым событиям в мире. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время открытия активной фазы командно-штабных учений «Океан-2024».

«Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а наши вооруженные силы — обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов России», — заявил Путин. Трансляция проходила на телеканале «Россия 24».

Также российский лидер заявил, что ВС РФ должны быть готовы к отражению возможных атак противников на любых направлениях. В том числе и в морской и океанской зоне. В связи с этим проводится укрепление военно-морского флота. Так, будут наращены боевые возможности, усовершенствована подготовка корабельных экипажей и пройдет развитие всех видов и родов войск.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия должна быть готова к любым событиям в мире. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время открытия активной фазы командно-штабных учений «Океан-2024». «Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а наши вооруженные силы — обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов России», — заявил Путин. Трансляция проходила на телеканале «Россия 24». Также российский лидер заявил, что ВС РФ должны быть готовы к отражению возможных атак противников на любых направлениях. В том числе и в морской и океанской зоне. В связи с этим проводится укрепление военно-морского флота. Так, будут наращены боевые возможности, усовершенствована подготовка корабельных экипажей и пройдет развитие всех видов и родов войск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...