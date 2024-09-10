Путин: Россия должна быть готова к любому сценарию

10 сентября 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

Путин отметил, что ВС РФ должны быть готовы отражать атаки недружественных стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия должна быть готова к любым событиям в мире. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время открытия активной фазы командно-штабных учений «Океан-2024». «Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а наши вооруженные силы — обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов России», — заявил Путин. Трансляция проходила на телеканале «Россия 24». Также российский лидер заявил, что ВС РФ должны быть готовы к отражению возможных атак противников на любых направлениях. В том числе и в морской и океанской зоне. В связи с этим проводится укрепление военно-морского флота. Так, будут наращены боевые возможности, усовершенствована подготовка корабельных экипажей и пройдет развитие всех видов и родов войск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия должна быть готова к любым событиям в мире. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время открытия активной фазы командно-штабных учений «Океан-2024». «Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а наши вооруженные силы — обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов России», — заявил Путин. Трансляция проходила на телеканале «Россия 24». Также российский лидер заявил, что ВС РФ должны быть готовы к отражению возможных атак противников на любых направлениях. В том числе и в морской и океанской зоне. В связи с этим проводится укрепление военно-морского флота. Так, будут наращены боевые возможности, усовершенствована подготовка корабельных экипажей и пройдет развитие всех видов и родов войск.