Трое детей получили травмы в детском лагере под Тулой во время опыта

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Территория областной больницы 15. Нижняя Тавда, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, скорая помощь, скорая медицинская помощь
Пострадавших детей госпитализировали (фото из архива) Фото:

Трое подростков получили ожоги во время химического опыта в детском лагере под Тулой. Пострадал также вожатый, который проводил опыт.

«Несчастный случай произошел во время химического эксперимента», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. 23-летнему Владимиру Ч. оторвало палец. Он доставлен в больницу. Трое детей в возрасте от 14 до 16 лет госпитализированы с ожогами и осколочными ранениями. Инцидент произошел в лагере в деревне Колодезное под Тулой.

Ранее в Кузбассе закрыли детский лагерь, где отравились 30 человек. Причина — существенные нарушения в организации питания детей. Если лагерь незаконно возобновит работу, то владельцам грозит уголовное дело, пишет A42.RU.

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Трое подростков получили ожоги во время химического опыта в детском лагере под Тулой. Пострадал также вожатый, который проводил опыт. «Несчастный случай произошел во время химического эксперимента», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. 23-летнему Владимиру Ч. оторвало палец. Он доставлен в больницу. Трое детей в возрасте от 14 до 16 лет госпитализированы с ожогами и осколочными ранениями. Инцидент произошел в лагере в деревне Колодезное под Тулой. Ранее в Кузбассе закрыли детский лагерь, где отравились 30 человек. Причина — существенные нарушения в организации питания детей. Если лагерь незаконно возобновит работу, то владельцам грозит уголовное дело, пишет A42.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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