Трое детей получили травмы в детском лагере под Тулой во время опыта

18 августа 2024 в 19:39 Размер текста - 17 +

Пострадавших детей госпитализировали (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Трое подростков получили ожоги во время химического опыта в детском лагере под Тулой. Пострадал также вожатый, который проводил опыт. «Несчастный случай произошел во время химического эксперимента», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. 23-летнему Владимиру Ч. оторвало палец. Он доставлен в больницу. Трое детей в возрасте от 14 до 16 лет госпитализированы с ожогами и осколочными ранениями. Инцидент произошел в лагере в деревне Колодезное под Тулой. Ранее в Кузбассе закрыли детский лагерь, где отравились 30 человек. Причина — существенные нарушения в организации питания детей. Если лагерь незаконно возобновит работу, то владельцам грозит уголовное дело, пишет A42.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Трое подростков получили ожоги во время химического опыта в детском лагере под Тулой. Пострадал также вожатый, который проводил опыт. «Несчастный случай произошел во время химического эксперимента», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. 23-летнему Владимиру Ч. оторвало палец. Он доставлен в больницу. Трое детей в возрасте от 14 до 16 лет госпитализированы с ожогами и осколочными ранениями. Инцидент произошел в лагере в деревне Колодезное под Тулой. Ранее в Кузбассе закрыли детский лагерь, где отравились 30 человек. Причина — существенные нарушения в организации питания детей. Если лагерь незаконно возобновит работу, то владельцам грозит уголовное дело, пишет A42.RU.