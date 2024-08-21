Россия и Китай прорабатывают новые способы увеличить взаимный товарооборот на фоне вторичных санкций США в отношении банков КНР. Президент России Владимир Путин принял в Кремле премьера Госсовета КНР Ли Цяна. Как рассказала URA.RU старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Екатерина Заклязьминская, вопрос налаживания взаимных расчетов России и Китая остается за рамками публичной повестки, является политическим и требует решений глав государств.
Владимир Путин на встрече с Ли Цяном отметил, что у России и Китая наработаны совместные планы и проекты в экономической и гуманитарной сферах на много лет вперед. «Соответствующие ориентиры мы определили с нашим другом, с председателем Си Цзиньпином, наметили в ходе саммитов в Москве и в Пекине эти ориентиры. Они были дополнены договоренностями по итогам нашей с ним беседы в июле на полях заседания совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Просьба передать господину председателю дружеский привет и самые лучшие пожелания. Ждём его в октябре на саммите БРИКС в Казани», — сказал российский президент.
Ли Цян передал Путину привет от Си Цзиньпина. Он отметил выход российско-китайских отношений на беспрецедентно высокий уровень.
«С начала года главы двух государств дважды встретились. На историческом старте 75-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Россией вы вместе разработали новые планы, придали мощный импульс для дальнейшего углубления двусторонних отношений. Ориентируясь на будущее, мы готовы с вами полноценно реализовывать договоренности на высшем уровне и постоянно расширять многогранное взаимовыгодное сотрудничество», — сказал премьер Госсовета КНР.
Ли Цян прибыл в Россию по приглашению премьер-министра Михаила Мишустина. Перед встречей с Владимиром Путиным председатель Госсовета КНР принял участие в регулярной встрече глав правительств двух стран. По прилету в Москву Ли Цян заявил, что его визит направлен на реализацию принятых решений глав государств и укрепление международного сотрудничества.
Учитывая, что в мае Владимир Путин уже встречался и с председателем КНР Си Цзиньпином, и с Ли Цяном, новая встреча китайского премьера с российским президентом в августе — это сверка часов по реализации достигнутых три месяца назад договоренностей, считает Екатерина Заклязьминская. Не все эти вопросы, которые обсуждались, выносились в публичное пространство. Например, за рамками публичной повестки, скорее всего, осталась одна из ключевых тем — взаиморасчеты между Россией и Китаем. И Ли Цян приехал, чтобы обсудить решения, которые по каким-то причинам не были реализованы, полагает эксперт.
«В 2023 году Россия была лидером по темпам роста товарооборота с Китаем, но по итогам семи месяцев этого года они серьезно снизились. Это связано с тем, что Вашингтон ввел вторичные санкции в отношении китайских банков. Несмотря на то, что Россия входит в пятерку крупнейших партнеров Китая, его обороты с США и Евросоюзом намного больше, поэтому банки принимают решение отказаться от транзакций из России», — говорит Екатерина Заклязьминская.
Сейчас прорабатываются различные схемы взаиморасчетов, в том числе бартерные. Встречи с разницей по времени в три месяца без переноса даже на фоне событий в Курской области говорят, что у РФ и Китая есть предложения, и стороны заинтересованы в скором решении, отмечает эксперт. «Вопрос требует непосредственного участия глав государств, потому что является политическим. Есть много факторов, включая, например, предстоящие выборы в США. Необходима координация на самом высоком уровне той проработки, которая велась после майского визита Владимира Путина в Китай», — добавляет старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН.
Ранее встречу с Ли Цяном провел премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках 29-й регулярной встречи руководителей правительств РФ и КНР. Они обсудили расширение торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
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