Трамп заявил, что готов предложить Илону Маску место в правительстве США

26 августа 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп заявил, что не отказался бы от консультации Илона Маска по некоторым вопросам Фото: Official White House / Andrea Hanks Экс-президент Дональд Трамп заявил о готовности предложить предпринимателю Илону Маску место в американском правительстве, если он победит на выборах в США 2024. Об этом участник предвыборной кампании США 2024 Трамп заявил в качестве ответа на вопрос журналиста. «Я бы включил его в правительство, но я не знаю, как бы он смог успевать <…>. Но он мог бы консультировать по некоторым вопросам», — написали в РИА Новости со ссылкой на заявление Трампа. Ранее Трамп заявлял, что в случае победы Камалы Харрис на выборах президента США, она спровоцирует третью мировую войну с применением ядерного оружия. Трамп раскритиковал Харрис за ее выступление перед избирателями, обвинив ее в игнорировании проблем нищеты в США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-президент Дональд Трамп заявил о готовности предложить предпринимателю Илону Маску место в американском правительстве, если он победит на выборах в США 2024. Об этом участник предвыборной кампании США 2024 Трамп заявил в качестве ответа на вопрос журналиста. «Я бы включил его в правительство, но я не знаю, как бы он смог успевать <…>. Но он мог бы консультировать по некоторым вопросам», — написали в РИА Новости со ссылкой на заявление Трампа. Ранее Трамп заявлял, что в случае победы Камалы Харрис на выборах президента США, она спровоцирует третью мировую войну с применением ядерного оружия. Трамп раскритиковал Харрис за ее выступление перед избирателями, обвинив ее в игнорировании проблем нищеты в США.