Трамп заявил, что готов предложить Илону Маску место в правительстве США

Экс-президент Дональд Трамп заявил о готовности предложить предпринимателю Илону Маску место в американском правительстве, если он победит на выборах в США 2024. Об этом участник предвыборной кампании США 2024 Трамп заявил в качестве ответа на вопрос журналиста.
«Я бы включил его в правительство, но я не знаю, как бы он смог успевать <…>. Но он мог бы консультировать по некоторым вопросам», — написали в РИА Новости со ссылкой на заявление Трампа.
Ранее Трамп заявлял, что в случае победы Камалы Харрис на выборах президента США, она спровоцирует третью мировую войну с применением ядерного оружия. Трамп раскритиковал Харрис за ее выступление перед избирателями, обвинив ее в игнорировании проблем нищеты в США.
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