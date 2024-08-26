Трамп заявил, что готов предложить Илону Маску место в правительстве США

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Дональд Трамп заявил, что не отказался бы от консультации Илона Маска по некоторым вопросам Фото:

Экс-президент Дональд Трамп заявил о готовности предложить предпринимателю Илону Маску место в американском правительстве, если он победит на выборах в США 2024. Об этом участник предвыборной кампании США 2024 Трамп заявил в качестве ответа на вопрос журналиста.

«Я бы включил его в правительство, но я не знаю, как бы он смог успевать <…>. Но он мог бы консультировать по некоторым вопросам», — написали в РИА Новости со ссылкой на заявление Трампа.

Ранее Трамп заявлял, что в случае победы Камалы Харрис на выборах президента США, она спровоцирует третью мировую войну с применением ядерного оружия. Трамп раскритиковал Харрис за ее выступление перед избирателями, обвинив ее в игнорировании проблем нищеты в США.

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Экс-президент Дональд Трамп заявил о готовности предложить предпринимателю Илону Маску место в американском правительстве, если он победит на выборах в США 2024. Об этом участник предвыборной кампании США 2024 Трамп заявил в качестве ответа на вопрос журналиста. «Я бы включил его в правительство, но я не знаю, как бы он смог успевать <…>. Но он мог бы консультировать по некоторым вопросам», — написали в РИА Новости со ссылкой на заявление Трампа. Ранее Трамп заявлял, что в случае победы Камалы Харрис на выборах президента США, она спровоцирует третью мировую войну с применением ядерного оружия. Трамп раскритиковал Харрис за ее выступление перед избирателями, обвинив ее в игнорировании проблем нищеты в США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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