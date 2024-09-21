IT-аналитик рассказал, как спастись от заминированных гаджетов

IT-аналитик Полунин: заминированный гаджет обнаружится при досмотре в аэропорте
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Встреча чемпионов параолимпиады во Франции в аэропорту Курчатов. Челябинск, аэропорт, стойка регистрации
В аэропортах очень тщательно досматривают багаж и пассажиров, что не позволяет пронести гаджеты со взрывчаткой Фото:

В аэропорты невозможно пронести заминированные гаджеты, поскольку в них проводится тщательный досмотр багажа и пассажиров. Благодаря этому можно спастись от электроники, начиненной взрывчаткой, сообщил руководитель группы защиты инфраструктурных IT-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин.

«Для багажа применяют рентгеновские сканеры, томографы и детекторы следов взрывчатых веществ. Для пассажиров — металлодетекторы и всевозможные сканеры. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов кинологические службы и простой ручной досмотр», — сказал Полунин. Его слова цитирует РИА Новости.

Кроме того, IT-аналитик также напомнил об искусственном интеллекте. Его применяют для выявления странного поведения пассажиров, которое может послужить поводом для доппроверки.

В Ливане 17 сентября произошел ряд взрывов портативных раций, используемых милицией «Хезболлах». В результате инцидента погибло 12 человек, и около 2,8 тысячи были ранены. На следующий день, 18 сентября, произошли взрывы различных средств связи у жителей Ливана, включая рации и телефоны, а также устройства на солнечных батареях, что привело к гибели 25 человек и ранениям 608.

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В аэропорты невозможно пронести заминированные гаджеты, поскольку в них проводится тщательный досмотр багажа и пассажиров. Благодаря этому можно спастись от электроники, начиненной взрывчаткой, сообщил руководитель группы защиты инфраструктурных IT-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин. «Для багажа применяют рентгеновские сканеры, томографы и детекторы следов взрывчатых веществ. Для пассажиров — металлодетекторы и всевозможные сканеры. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов кинологические службы и простой ручной досмотр», — сказал Полунин. Его слова цитирует РИА Новости. Кроме того, IT-аналитик также напомнил об искусственном интеллекте. Его применяют для выявления странного поведения пассажиров, которое может послужить поводом для доппроверки. В Ливане 17 сентября произошел ряд взрывов портативных раций, используемых милицией «Хезболлах». В результате инцидента погибло 12 человек, и около 2,8 тысячи были ранены. На следующий день, 18 сентября, произошли взрывы различных средств связи у жителей Ливана, включая рации и телефоны, а также устройства на солнечных батареях, что привело к гибели 25 человек и ранениям 608.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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