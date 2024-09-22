Российских социологов удерживают в аэропорту столицы Чада

В аэропорту Нджамены задержаны два российских социолога
Российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана задержали в аэропорту Нджамены, столице Республики Чад. Об этом рассказали их коллеги.
«Максим Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту Нджамены, столице Республики Чад», — передает слова коллег РИА «Новости». Они добавили, что с 19 сентября оба социолога находятся в аэропорту без каких-либо обвинений и причин задержания. Последний раз Шугалей выходил на связь 19 сентября в 15:00 по московскому времени, сообщив о том, что его не пропустили через границу, после чего связь с ним пропала.
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