Российских социологов удерживают в аэропорту столицы Чада

22 сентября 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

В аэропорту Нджамены задержаны два российских социолога Фото: Михаил Будаков © URA.RU Российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана задержали в аэропорту Нджамены, столице Республики Чад. Об этом рассказали их коллеги. «Максим Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту Нджамены, столице Республики Чад», — передает слова коллег РИА «Новости». Они добавили, что с 19 сентября оба социолога находятся в аэропорту без каких-либо обвинений и причин задержания. Последний раз Шугалей выходил на связь 19 сентября в 15:00 по московскому времени, сообщив о том, что его не пропустили через границу, после чего связь с ним пропала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана задержали в аэропорту Нджамены, столице Республики Чад. Об этом рассказали их коллеги. «Максим Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту Нджамены, столице Республики Чад», — передает слова коллег РИА «Новости». Они добавили, что с 19 сентября оба социолога находятся в аэропорту без каких-либо обвинений и причин задержания. Последний раз Шугалей выходил на связь 19 сентября в 15:00 по московскому времени, сообщив о том, что его не пропустили через границу, после чего связь с ним пропала.