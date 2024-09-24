Минобороны предложило отправлять военнослужащих на гауптвахту без решения суда

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По проекту МО РФ, военнослужащих можно будет держать на гауптвахте 30 дней вместо 48 часов
По проекту МО РФ, военнослужащих можно будет держать на гауптвахте 30 дней вместо 48 часов Фото:

Минобороны РФ внесло законопроект, который позволит отправлять военнослужащих на гауптвахту на 30 дней без решения суда. Документ закона опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, провинившегося военнослужащего смогут отправить на гауптвахту командиры, начальники гарнизонов или органов военной полиции. Разрешение суда для этого не требуется, следует из документа, опубликованного на сайте с проектами нормативных правовых актов. В настоящее время военные, которые подозреваются в совершении преступления, находятся на гауптвахте не более 48 часов с момента задержания.

Ранее глава РФ Владимир Путин утвердил наказание за нарушение запрета на ношение гаджетов, позволяющих распространять данные о местоположении, аудио- и видеофайлы. За данный проступок могут арестовать на 10 суток, сообщает 360.ru.

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Минобороны РФ внесло законопроект, который позволит отправлять военнослужащих на гауптвахту на 30 дней без решения суда. Документ закона опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно проекту, провинившегося военнослужащего смогут отправить на гауптвахту командиры, начальники гарнизонов или органов военной полиции. Разрешение суда для этого не требуется, следует из документа, опубликованного на сайте с проектами нормативных правовых актов. В настоящее время военные, которые подозреваются в совершении преступления, находятся на гауптвахте не более 48 часов с момента задержания. Ранее глава РФ Владимир Путин утвердил наказание за нарушение запрета на ношение гаджетов, позволяющих распространять данные о местоположении, аудио- и видеофайлы. За данный проступок могут арестовать на 10 суток, сообщает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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