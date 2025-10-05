Путин перед «Валдаем»: «Народ собран?» — «К разврату готов»

Путин и модератор Лукьянов на «Валдае» обменялись цитатами из «Калины красной»
Путин процитировал произведение Шукшина «Калина красная» на Валдае
Президент России Владимир Путин и модератор пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов в шутку процитировали фильм Василия Шукшина «Калина красная». Это произошло  перед началом выступления главы государства.

Как показали кадры программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», за кулисами президент поинтересовался у Лукьянова: «Народ собран?» — на что тот ответил: «К разврату готов, как говорится», процитировав реплику из фильма.

Путин с улыбкой добавил: «Дальше не буду продолжать. Хотя, помнишь, как там: „Чего ж таких некрасивых-то набрал?“».

В Сочи с понедельника по четверг проходил XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай», центральной темой которого стал «Полицентричный мир: инструкция по применению». В форуме принимали участие 140 делегатов, представляющих более 40 стран.

В ходе сессии президент РФ заявил, что Россия должна быть готова к любым изменениям и вызовам. «Мы живем в такое время, когда меняется все очень быстро. Никому не дано из нас предвидеть будущее. Однако это не освобождает нас от того, чтобы быть готовыми ко всему», — сказал Путин.

