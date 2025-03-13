Захарова: бойцы ВСУ убили и ранили 1,7 тысячи детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В 2024 году 347 детей стали жертвами украинских военных, заявила Захарова
В 2024 году 347 детей стали жертвами украинских военных, заявила Захарова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С 2014 года действия ВСУ привели к гибели и ранениям не менее 1,7 тысячи детей. Такие данные привела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«За десять лет на руках украинских боевиков, нелюдей, кровь не менее чем 1,7 тысячи ребят», — передает слова Захаровой РИА Новости. Она представила данные, собранные совместно с правоохранительными органами и общественными организациями, уточнив, что информацию еще предстоит обновить.

В 2024 году 347 детей стали жертвами украинских военных. Из них 296 пострадали. 51 ребенок погиб, включая четырехмесячную девочку, заключила Захарова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 2014 года действия ВСУ привели к гибели и ранениям не менее 1,7 тысячи детей. Такие данные привела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «За десять лет на руках украинских боевиков, нелюдей, кровь не менее чем 1,7 тысячи ребят», — передает слова Захаровой РИА Новости. Она представила данные, собранные совместно с правоохранительными органами и общественными организациями, уточнив, что информацию еще предстоит обновить. В 2024 году 347 детей стали жертвами украинских военных. Из них 296 пострадали. 51 ребенок погиб, включая четырехмесячную девочку, заключила Захарова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...