Захарова: бойцы ВСУ убили и ранили 1,7 тысячи детей

С 2014 года действия ВСУ привели к гибели и ранениям не менее 1,7 тысячи детей. Такие данные привела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«За десять лет на руках украинских боевиков, нелюдей, кровь не менее чем 1,7 тысячи ребят», — передает слова Захаровой РИА Новости. Она представила данные, собранные совместно с правоохранительными органами и общественными организациями, уточнив, что информацию еще предстоит обновить.
В 2024 году 347 детей стали жертвами украинских военных. Из них 296 пострадали. 51 ребенок погиб, включая четырехмесячную девочку, заключила Захарова.
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