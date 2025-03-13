Минобороны сообщило об уничтожении цеха с беспилотниками ВСУ

Цех изготовления боевых беспилотников ВСУ и места их хранения поражены российским войсками. Об этом сообщило Минобороны России.
«Поражены военные объекты на аэродромах, цех изготовления и места хранения беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении Минобороны РФ, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетами и артиллерией. Также уничтожены скопления живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 158 районах.
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