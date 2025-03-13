Минобороны сообщило об уничтожении цеха с беспилотниками ВСУ

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Уничтожен цех про производству дронов ВСУ
Уничтожен цех про производству дронов ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Цех изготовления боевых беспилотников ВСУ и места их хранения поражены российским войсками. Об этом сообщило Минобороны России.

«Поражены военные объекты на аэродромах, цех изготовления и места хранения беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении Минобороны РФ, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетами и артиллерией. Также уничтожены скопления живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 158 районах.

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Цех изготовления боевых беспилотников ВСУ и места их хранения поражены российским войсками. Об этом сообщило Минобороны России. «Поражены военные объекты на аэродромах, цех изготовления и места хранения беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении Минобороны РФ, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетами и артиллерией. Также уничтожены скопления живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 158 районах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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