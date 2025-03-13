МИД РФ: Украина проявляет слабость в ходе переговоров

Захарова: ВСУ, применяя террористические методы, показывают свою слабость

13 марта 2025 в 15:16 Размер текста - 17 +

Украина показывает свою беспомощность, заявила Захарова Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта Украина пытается продемонстрировать свою силу с помощью террористических методов, хотя на самом деле это является признаком ее слабости. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы прекрасно понимаем, почему киевский режим вот так вот озверел в эти дни. Терпящий ежедневные огромные потери на поле боя, неонацистский киевский режим с помощью именно террористических методов пытается показать некую свою способность вести переговоры», — передает слова Захаровой РИА Новости. Она отметила, что украинские власти, страдая от больших потерь на фронте, пытается вести переговоры с позиции силы, но это лишь свидетельствует о беспомощности Украины. Захарова также привлекла внимание к жестокому убийству мирных жителей в селе Черкасское Поречное, подчеркнув, что международные организации не отреагировали на это. Она подвергла критике «так называемых защитников прав человека» за игнорирование ситуации и призвала их обратить внимание на происходящее. Ранее военнослужащие группировки «Север» поделились информацией, что в селе Черкасское Поречное, освобожденном от ВСУ, российские бойцы нашли тела жестоко убитых мирных жителей. Большинство из них оказались пенсионерами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина пытается продемонстрировать свою силу с помощью террористических методов, хотя на самом деле это является признаком ее слабости. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы прекрасно понимаем, почему киевский режим вот так вот озверел в эти дни. Терпящий ежедневные огромные потери на поле боя, неонацистский киевский режим с помощью именно террористических методов пытается показать некую свою способность вести переговоры», — передает слова Захаровой РИА Новости. Она отметила, что украинские власти, страдая от больших потерь на фронте, пытается вести переговоры с позиции силы, но это лишь свидетельствует о беспомощности Украины. Захарова также привлекла внимание к жестокому убийству мирных жителей в селе Черкасское Поречное, подчеркнув, что международные организации не отреагировали на это. Она подвергла критике «так называемых защитников прав человека» за игнорирование ситуации и призвала их обратить внимание на происходящее. Ранее военнослужащие группировки «Север» поделились информацией, что в селе Черкасское Поречное, освобожденном от ВСУ, российские бойцы нашли тела жестоко убитых мирных жителей. Большинство из них оказались пенсионерами.