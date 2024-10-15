Генсек НАТО раскрыл, что поможет Киеву изменить ситуацию на поле боя

Рютте: новый штаб НАТО приведет Украину к переменам на фронте
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Марк Рютте заявил, что новый штаб НАТО будет открыт в Висбадене
Марк Рютте заявил, что новый штаб НАТО будет открыт в Висбадене Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Новое командование НАТО в Германии возьмет на себя функции США по координации военных поставок на Украину. По словам генерального секретаря альянса Марка Рютте, это окажет значительное влияние на ситуацию в Киеве.

«Это новое командование приведет к переменам на поле боя на Украине и будет способствовать укреплению безопасности НАТО», — заявил Рютте, отметив, что новый штаб будет размещен в немецком Висбадене и на фланге альянса на востоке. Информацию передает ТАСС. 

По итогам июльского саммита НАТО, состоявшегося в Вашингтоне, было принято решение о создании нового штаба альянса в Висбадене. Новая структура получит название Командование НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины (NSATU). До президентских выборов в США все полномочия, связанные с координацией поставок оружия и боеприпасов на Украину, которые ранее осуществлялось через формат Рамштайн, должны быть переданы новому штабу НАТО. С введением в действие нового командования альянса для стран-членов, за исключением Штатов, все военные поставки в Киев станут обязательными.

Ранее Марк Рютте выразил поддержку членству Украины в Североатлантическом альянсе. Он также объявил о планах увеличения расходов на оборону в рамках альянса и усиления военной поддержки Киева.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новое командование НАТО в Германии возьмет на себя функции США по координации военных поставок на Украину. По словам генерального секретаря альянса Марка Рютте, это окажет значительное влияние на ситуацию в Киеве. «Это новое командование приведет к переменам на поле боя на Украине и будет способствовать укреплению безопасности НАТО», — заявил Рютте, отметив, что новый штаб будет размещен в немецком Висбадене и на фланге альянса на востоке. Информацию передает ТАСС.  По итогам июльского саммита НАТО, состоявшегося в Вашингтоне, было принято решение о создании нового штаба альянса в Висбадене. Новая структура получит название Командование НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины (NSATU). До президентских выборов в США все полномочия, связанные с координацией поставок оружия и боеприпасов на Украину, которые ранее осуществлялось через формат Рамштайн, должны быть переданы новому штабу НАТО. С введением в действие нового командования альянса для стран-членов, за исключением Штатов, все военные поставки в Киев станут обязательными. Ранее Марк Рютте выразил поддержку членству Украины в Североатлантическом альянсе. Он также объявил о планах увеличения расходов на оборону в рамках альянса и усиления военной поддержки Киева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...