Генсек НАТО раскрыл, что поможет Киеву изменить ситуацию на поле боя

Новое командование НАТО в Германии возьмет на себя функции США по координации военных поставок на Украину. По словам генерального секретаря альянса Марка Рютте, это окажет значительное влияние на ситуацию в Киеве.
«Это новое командование приведет к переменам на поле боя на Украине и будет способствовать укреплению безопасности НАТО», — заявил Рютте, отметив, что новый штаб будет размещен в немецком Висбадене и на фланге альянса на востоке. Информацию передает ТАСС.
По итогам июльского саммита НАТО, состоявшегося в Вашингтоне, было принято решение о создании нового штаба альянса в Висбадене. Новая структура получит название Командование НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины (NSATU). До президентских выборов в США все полномочия, связанные с координацией поставок оружия и боеприпасов на Украину, которые ранее осуществлялось через формат Рамштайн, должны быть переданы новому штабу НАТО. С введением в действие нового командования альянса для стран-членов, за исключением Штатов, все военные поставки в Киев станут обязательными.
Ранее Марк Рютте выразил поддержку членству Украины в Североатлантическом альянсе. Он также объявил о планах увеличения расходов на оборону в рамках альянса и усиления военной поддержки Киева.
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