Собянин вспомнил про «сиесту и пивко»

Собянин связал высокую производительность труда итальянцев с сиестой и пивком
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Собянин обратил внимание на условия работы в Италии и Германии
Собянин обратил внимание на условия работы в Италии и Германии Фото:

Мэр Москвы Сергей Собянин связал низкую производительность в России с тяжелыми условиями работы и обратил внимание на опыт Италии, где у рабочих есть сиеста и короткий день в пятницу. Об этом он заявил на пленарной сессии Московского финансового форума.

«Посмотрите, наши трудяги, которые с утра до вечера работают, в субботу, воскресенье и так далее, и итальянцы — обед, сиеста, пивка попили, поспали, в пятницу короткий рабочий день, в субботу-воскресенье никто не работает. А производительность выше», — передает РБК слова Собянина.

Мэр Москвы отметил, что производительность труда в России за предыдущие шесть лет росла на 1,6% в год. По его словам, на текущий момент российский рынок труда стагнирует и предложения на нем уменьшаются. Собянин привел в качестве примера Германию, где граждане не работают сверхурочно, в отличие от россиян. 

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Мэр Москвы Сергей Собянин связал низкую производительность в России с тяжелыми условиями работы и обратил внимание на опыт Италии, где у рабочих есть сиеста и короткий день в пятницу. Об этом он заявил на пленарной сессии Московского финансового форума. «Посмотрите, наши трудяги, которые с утра до вечера работают, в субботу, воскресенье и так далее, и итальянцы — обед, сиеста, пивка попили, поспали, в пятницу короткий рабочий день, в субботу-воскресенье никто не работает. А производительность выше», — передает РБК слова Собянина. Мэр Москвы отметил, что производительность труда в России за предыдущие шесть лет росла на 1,6% в год. По его словам, на текущий момент российский рынок труда стагнирует и предложения на нем уменьшаются. Собянин привел в качестве примера Германию, где граждане не работают сверхурочно, в отличие от россиян. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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