Собянин вспомнил про «сиесту и пивко»

Мэр Москвы Сергей Собянин связал низкую производительность в России с тяжелыми условиями работы и обратил внимание на опыт Италии, где у рабочих есть сиеста и короткий день в пятницу. Об этом он заявил на пленарной сессии Московского финансового форума.
«Посмотрите, наши трудяги, которые с утра до вечера работают, в субботу, воскресенье и так далее, и итальянцы — обед, сиеста, пивка попили, поспали, в пятницу короткий рабочий день, в субботу-воскресенье никто не работает. А производительность выше», — передает РБК слова Собянина.
Мэр Москвы отметил, что производительность труда в России за предыдущие шесть лет росла на 1,6% в год. По его словам, на текущий момент российский рынок труда стагнирует и предложения на нем уменьшаются. Собянин привел в качестве примера Германию, где граждане не работают сверхурочно, в отличие от россиян.
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