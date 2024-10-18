Труд россиян будет дорожать: каким специалистам повезет больше всех

Экономист Бадалов: рост зарплат россиян — тенденция сегодняшнего дня

18 октября 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

Сегодня на самый высокий доход среди рабочих профессий могут рассчитывать таксисты и курьеры Фото: Илья Московец © URA.RU В России дешевого труда больше не будет, заявил во время форума замглавы администрации президента Максим Орешкин. Он отметил, что в стране уже начался процесс роста зарплат, и этот тренд будет продолжаться. Чем вызвана такая тенденция и значит ли это то, что в ближайшие годы все россияне будут получать высокие зарплаты, URA.RU объяснил экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. «Комментарий замглавы государства не стоит толковать с точки зрения того, какие будут зарплаты, и когда ждать повышения оплаты труда. Орешкин говорит о том, что рассматривать труд россиян как дешевую рабочую силу уже не получится. Он, как одна из составляющих издержек производства, будет стоить дорого. Это то, с чем сегодня сталкиваются Европа и Запад, где труд местных граждан стоит дорого, а к работе на производствах привлекают мигрантов», — объяснил Бадалов. При этом тенденция рост оплаты труда россиян — тенденция не завтрашнего дня, а сегодняшнего. «Как показал недавний опрос сервиса по поиску работы, половина соискателей не рассматривают зарплату меньше какого-то определенного уровня — 50 тысяч рублей. При этом, конечно, минимальный уровень зависит от региона, от сферы деятельности и т. д.», — сообщил Бадалов. Орешкин пообещал, что дешевого труда в России больше не будет При этом причин, по которому труд россиян стал цениться лучше, несколько. «Инфляция, рост цен и та покупательная способность, которая была еще 5, 10, 15 лет назад, покупательная способность денег существенно снизилась. Компенсируют люди повышением цифр по своим доходам», — сообщил он. Другая причина — дефицит рабочей силы, который заставляет производителей повышать зарплаты. Сегодня он сильнее всего наблюдается, на удивление, не в производстве и реальном секторе экономики, а сфере услуг. Сильнее всего не хватает репетиторов, преподавателей, курьеров, продавцов. И как раз эта сфера может похвастаться самыми высокими зарплатами. Сегодня на самый высокий доход среди рабочих профессий могут рассчитывать таксисты и курьеры. А вот самые низкие зарплаты получают представители бюджетной сферы. Но от региона к региону ситуация меняется, заключил Бадалов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России дешевого труда больше не будет, заявил во время форума замглавы администрации президента Максим Орешкин. Он отметил, что в стране уже начался процесс роста зарплат, и этот тренд будет продолжаться. Чем вызвана такая тенденция и значит ли это то, что в ближайшие годы все россияне будут получать высокие зарплаты, URA.RU объяснил экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. «Комментарий замглавы государства не стоит толковать с точки зрения того, какие будут зарплаты, и когда ждать повышения оплаты труда. Орешкин говорит о том, что рассматривать труд россиян как дешевую рабочую силу уже не получится. Он, как одна из составляющих издержек производства, будет стоить дорого. Это то, с чем сегодня сталкиваются Европа и Запад, где труд местных граждан стоит дорого, а к работе на производствах привлекают мигрантов», — объяснил Бадалов. При этом тенденция рост оплаты труда россиян — тенденция не завтрашнего дня, а сегодняшнего. «Как показал недавний опрос сервиса по поиску работы, половина соискателей не рассматривают зарплату меньше какого-то определенного уровня — 50 тысяч рублей. При этом, конечно, минимальный уровень зависит от региона, от сферы деятельности и т. д.», — сообщил Бадалов. При этом причин, по которому труд россиян стал цениться лучше, несколько. «Инфляция, рост цен и та покупательная способность, которая была еще 5, 10, 15 лет назад, покупательная способность денег существенно снизилась. Компенсируют люди повышением цифр по своим доходам», — сообщил он. Другая причина — дефицит рабочей силы, который заставляет производителей повышать зарплаты. Сегодня он сильнее всего наблюдается, на удивление, не в производстве и реальном секторе экономики, а сфере услуг. Сильнее всего не хватает репетиторов, преподавателей, курьеров, продавцов. И как раз эта сфера может похвастаться самыми высокими зарплатами. Сегодня на самый высокий доход среди рабочих профессий могут рассчитывать таксисты и курьеры. А вот самые низкие зарплаты получают представители бюджетной сферы. Но от региона к региону ситуация меняется, заключил Бадалов.