Лавров назвал украинских чиновников «безумцами»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «безумцами» украинских политиков, которые заявляли о создании ядерного оружия. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в Стамбуле.
«Безумцы. И ничего из этого, конечно же, не выйдет — никогда и ни при каких обстоятельствах», — заявил Лавров. Трансляция пресс-конференции велась на телеканале «Россия 24».
Ранее бывший американский морпех Брайан Берлетик заявил, что Украина не сможет создать ядерное оружие без поддержки Запада, передает 360.ru. Он добавил, что ответственность за его применение будет нести НАТО.
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