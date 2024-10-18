Лавров назвал украинских чиновников «безумцами»

«Безумцы»: Лавров заявил, что Украина не сможет создать ядерное оружие
© Служба новостей «URA.RU»
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Лавров заявил, что у Украины не получится создать ядерное оружие
Лавров заявил, что у Украины не получится создать ядерное оружие Фото:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «безумцами» украинских политиков, которые заявляли о создании ядерного оружия. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в Стамбуле.

«Безумцы. И ничего из этого, конечно же, не выйдет — никогда и ни при каких обстоятельствах», — заявил Лавров. Трансляция пресс-конференции велась на телеканале «Россия 24».

Ранее бывший американский морпех Брайан Берлетик заявил, что Украина не сможет создать ядерное оружие без поддержки Запада, передает 360.ru. Он добавил, что ответственность за его применение будет нести НАТО.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «безумцами» украинских политиков, которые заявляли о создании ядерного оружия. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в Стамбуле. «Безумцы. И ничего из этого, конечно же, не выйдет — никогда и ни при каких обстоятельствах», — заявил Лавров. Трансляция пресс-конференции велась на телеканале «Россия 24». Ранее бывший американский морпех Брайан Берлетик заявил, что Украина не сможет создать ядерное оружие без поддержки Запада, передает 360.ru. Он добавил, что ответственность за его применение будет нести НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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