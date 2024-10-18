Пять человек пропали после опрокидывания «Григория Ловцова»

Три члена экипажа опрокинувшегося у побережья Сахалина грузового судна «Григорий Ловцов» спасены. Продолжаются поиски пятерых пропавших. Об этом сообщил Ространснадзор.
«В результате поисково-спасательной операции в 6.34 утра по Москве было спасено три человека, один из них находится в тяжелом состоянии. Поиск пяти человек продолжается», — заявили в Ространснадзоре. Там же сообщили, что на борту «Григория Ловцова» находились семь членов экипажа и один водитель автомобиля
По предварительной информации, причиной инцидента стало смещение груза. Это вызвало крен и потерю устойчивости судна.
Ранее сообщалось, что у берегов Сахалина перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов». На борту находилось семь членов экипажа, развернута поисково-спасательная операция. Судно уже буксируется к берегу, передает Vse42.ru.
Спасенные члены экипажа были госпитализированы. Состояние одного из них оценивается как средней тяжести.
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